Встречаем Новый год в стиле «DiSco»

Современный банный комплекс в городских условиях это не просто пар, веники и пиво, это своего рода философия о здоровом и цивилизованном образе жизни. Коллектив банного комплекса «DiSco Сауна и Бар» понимает это как нельзя лучше и приглашает посетить сауну в Челябинске с бассейном недорого.

Комплекс «DiSco Сауна и Бар» — это идеальное место для отдыха компанией друзей, романтических свиданий, девичников и мальчишников, деловых и конфиденциальных переговоров.

Также «DiSco Сауна и Бар» совмещает в себе преимущества ресторана с полноценной кухней и водными развлечениями. Благодаря этому является отличной площадкой для проведения юбилеев, семейных торжеств и детских дней рождений!

Мы подготовили для Вас Уникальное новогоднее предложение на размещение в номерах финских саун!

Новогодняя аренда от 9 000 до 18 000 руб. в зависимости от зала и числа гостей. Праздничное оформление, обслуживание, простыни — за счет заведения. Еду можно свою, а можно заказать прямо в Комплексе «DiSco Сауна & Бар»! — кухня круглосуточная. Алкогольные напитки с собой без пробкового сбора! Период проведения новогоднего предложения 21.12.2018 — 31.01.2019гг.

ПОДАРОК ОТ НАШЕГО КОМПЛЕКСА БЕРЕЗОВЫЙ ВЕНИК И БУТЫЛКА ШАМПАНСКОГО!!!

В нашем Комплексе Вас ждут сауны на любой вкус, это — пять эксклюзивных, дизайнерских номеров сауны и уютные гостиничные номера. Во всех залах банного комплекса есть парные. Финская сауна отлично подойдет людям, которые любят высокие температуры воздуха в банях и саунах. Быстрый нагрев тела и освобождение организма от вредных веществ через пот делает кожу чистой и мягкой.

Комнаты отдыха сауны Комплекс «DiSco Сауна и Бар» уютные и располагают к отдыху и общению после парной с друзьями, членами семьи и коллегами.

Для того чтобы каждый гость нашел занятие по душе, мы предлагаем: русский и американский бильярды, домашние кинотеатры, караоке, кабельное телевидение, кальяны, нарды, массажные кресла, джакузи. Работают мангальная зона, собственный круглосуточный бар с широким выбором напитков и прекрасная кухня от ресторана.

Мы предлагаем вам банкетный зал от 4 до 30 персон для проведения свадьбы, юбилея, выпускного вечера, дня рождения, новогоднего корпоратива!

Только для Вас уютная обстановка, прекрасная недорогая кухня, все это украсит Ваш вечер и на время поможет забыть о шуме мегаполиса. Большие порции, разнообразие блюд и приятные цены полюбились нашим гостям. Приглашаем Вас провести время в уютной праздничной атмосфере в кругу своей семьи и друзей в гостеприимном Комплексе «DiSco Сауна & Бар»!

Вы сможете насладиться Качественным сервисом, приятной атмосферой, зажигательными танцами под dj-set, живой музыкой, выступлением вокалиста.

Весь алкоголь Вы можете привести с собой!

Стоимость на новогодние праздники, — 2000руб. на человека!

От нас банкетное меню с возможностью выбора блюд и развлекательная программа.

От Вас — хорошее настроение.

Период проведения новогоднего предложения с 15 декабря стартуем с 20:00 и работаем до 02:00ч.

Присоединяйтесь к нам, и мы вместе отпразднуем уходящий год!

Одним словом, мы постарались создать все, чтобы Вы, наши любимые гости, остались довольными. Комплекс «DiSco Сауна и Бар» — одна из лучших саун Челябинска в Металлургическом районе. Приди и убедись в этом сам!

Телефон для заказа: 776-66-48, 776-66-38

г. Челябинск, ул. Прокатная, 32

discosauna74.ru

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