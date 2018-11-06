В Челябинске женщина остановила массовую драку: пьяные подростки избивали ее соседей

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-06T16:15:47+03:00

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Несколько новостроек в микрорайоне «Лэйк сити» (Чурилово) начали заселять в этом августе. Пока дома стоят полупустые. Но иногда по окрестностям ходят незваные гости — воруют стройматериалы в еще не сданных домах. Местные жители даже завели в вайбере чат, где предупреждают друг друга о набегах налетчиков.

Вот и в субботу, 27 октября, часов в десять вечера в общий чат поступило тревожное сообщение: «В наш дом идет большая компания. Так что, соседи, кто ждет гостей, празднуйте адекватно!» Однако добропорядочным вечер не получился. Уже спустя полчаса дом № 57А по улице второй Эльтонской стоял на бровях.

ДЕВОЧКА ПРИВЕЛА В ДОМ ТОЛПУ

На шестом этаже веселилась шальная компания: три девочки-подростка и 23 парня!

— Шум гулянки не давал уснуть всему подъезду, — рассказывают жильцы. — Гости топали и дымили как паровозы, орали песни с балкона, а потом начали бросать на улицу мусор, стаканы и пустые бутылки.

Вычислив номер нехорошей квартиры, жильцы отправили хозяйке жилищая сообщение: ваша дочь привела в дом гостей, как бы чего не вышло. А в ответ — только мат.

Пару раз соседи поднимались на шестой этаж и делали замечание. Эффекта это не возымело. Тогда в двенадцатом часу ночи разобраться с гостями решили сразу пятеро жильцов: женщина и четыре мужчины.

Соседи начали обсуждать драку во внутреннем чате.

— Когда двери открылись, я увидела, что в коридоре квартиры, а они у нас очень просторные, стоит толпа обозленных парней. Они стеной пошли на площадку и начали избивать наших мужчин: пинали и били их по головам, — рассказывает очевидец той драки. — В квартире напротив соседи открыли дверь. Двое наших мужчин провалились туда. И дверь снова закрыли…

УБЕГАЛИ, ТЕРЯЯ БУТЫЛКИ

Чем закончилась бы эта драка, местные предпочитают не думать. Но ее неожиданно остановила соседка снизу. Испугавшись за мужа, дама стала кричать, звать на помощь, а потом перешла на угрозы: «Вас всех посадят за групповое избиение! Вы поломаете свои жизни!».

Не кулаки мужчин, а слова этой женщины отрезвили молодчиков. А когда она сказала, что сюда едет полиция, они вернулись в квартиру и, забрав свои вещи, начали разбегаться.

— Мы насчитали 23 человека. Они бегут через двор, а из сумки летят бутылки с пивом и водкой, — написал кто-то из местных жителей в общем чате.

Соседи насчитали в шумной квартире 23 гостей.

ОПОЗНАЛИ НАЛЕТЧИКОВ В СОЦСЕТЯХ

Снимать побои пострадавшие не стали. В «скорой» сказали: в больницу их отвезут, а обратно — в «Лэйк сити» — придется добираться самим. Новых проблем в ту ночь уже не хотелось. Но, судя по симптомам, избежать сотрясения мозга не удалось.

Один все-таки написал заявление участковому. Но сотрудник полиции, по словам жильцов дома, отнесся к делу без энтузиазма: кого и где теперь искать?

— Мы боимся, что дело спустят на тормоза, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» жильцы новостройки. — Говорят, отец девочки — полицейский и поэтому никого не накажут. А если девочка снова приведет в дом гостей? А если вдруг у кого-то из них в руках окажется ножик?

Просмотрев в соцсетях друзей девочки, жильцы нашли участников ночной драки. Часть из них занимаются боями без правил. Соседи пишут заявление с требованием проверить этих людей.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

— Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка. Отведенные на нее десять дней еще не прошли, — заверили нас в пресс-службе УМВД Челябинска.

P.S. Одному из пострадавших, который все-таки написал заявление, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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