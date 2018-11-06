«Главное — исследовать, выявить, помочь исключить онкопатологию»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-06T15:36:03+03:00

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В эфире радио «Комсомольская правда» 95,3 FM в программе «Здоровый разговор» на вопросы слушателей ответил руководитель медицинского центра «ЭН КЛИНИК» врач-колопроктолог, хирург первой категории Александр Екимов. Челябинская клиника уже на протяжении десятка лет предоставляет эксклюзивные услуги по лечению заболеваний в области проктологии, сексологии, урологии, гинекологии, кардиологии и дерматологии.

Наш «Здоровый разговор» шел о распространенных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, о качественной диагностике, профилактике и лечении заболеваний толстой кишки.

Абсолютных противопоказаний не существует

— Суть колоноскопии предельно проста. Это исследование толстой кишки. Диагностика проводится с помощью специального оптического прибора колоноскопа. Отсюда и название. В аппарат встроена камера, осветительная система. Исследование проводится в амбулаторных условиях. Современные колоноскопы подключаются к монитору. Это позволяет выводить на экран монитора с большим увеличением ту картину, которую глазами видит врач. Колоноскопия дает возможность диагностировать заболевания толстой кишки, а также провести биопсию различных образований кишечника ( полипы, язвы, эрозии ). Этот вид диагностики позволяет выявлять наличие хронических колитов, воспалительных заболеваний толстой кишки, онкопатологию, доброкачественные образования кишечника — поясняет Александр Екимов.

— Каковы показания к такому обследованию?

Тревожными симптомами, требующими проведение данной эндоскопической манипуляции, являются следующие симптомы:

— кровь в кале;

— выделение слизи или гноя при дефекации;

— резкое похудение;

— анемия, ускоренное СОЭ;

— боли в кишечнике;

— хронические запоры;

— неустойчивый стул.

Отмечу, что абсолютных противопоказаний к применению этого метода не существует.

— Самая главная задача, если не ошибаемся, — это исключение онкопатологии?

— Безусловно. В медицинской среде это нередко называют одним словом — «онконастороженность». Когда исключается онкопатология, тогда мы переходим к лечению кишечника. Здесь речь может идти, к примеру, о функциональных расстройствах кишечника или о воспалительных заболеваниях толстой кишки.

— Бытует мнение о болезненности такой процедуры. Это действительно так?

Да, процедура действительно может быть болезненной. Все зависит от наличия имеющихся заболеваний толстой кишки, так же были ли операции на брюшной полости, большое значение имеют анатомические особенности. Очень важен и психологический настрой самого пациента. А учитывая то обстоятельство, что это самая сложная процедура в эндоскопии, то большое значение имеет опыт специалиста, который проводит данное исследование. В нашей клинике данную процедуру проводят опытные специалисты со стажем работы в эндоскопии более 15 лет.

— Гастродуоденоскопия и колоноскопия — это два разных исследования в силу длины человеческого кишечника?

— Совершенно верно. Оба метода исследуют разные органы. При гастродуоденоскопии осматривается пищевод, желудок и 12-перстная кишка, при колоноскопии — толстая кишка и ее отделы, и терминальный отдел подвздошной кишки. К слову, одновременно эти две процедуры можно проводить под наркозом. Такие процедуры без проблем проводятся в стационарных и в амбулаторных условиях при наличии соответствующих специалистов и аппаратуры.

— То есть, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки не является противопоказанием к использованию этого метода.

— Наличие этих заболеваний не является противопоказанием для проведения колоноскопии.

— Александр Владимирович, такой необычный вопрос, который пришел нам от слушателя: и мама и отец в свое время перенесли операцию на аппендицит, боюсь, что у меня такая же проблема, можно ли это каким-то образом обнаружить при проведении колоноскопии?

— Аппендицит — очень коварное заболевание. Если есть боли в животе, то необходимо обратиться к хирургу. К счастью, для постановки диагноза острый аппендицит не требуется проведение колоноскопии. Диагноз острого аппендицита ставится на основании жалоб, анамнеза заболевания, клинических проявлений и данных лабораторного исследования. Иногда, для уточнения диагноза проводят УЗИ брюшной полости и лапароскопию.

— Но как-то в этом смысле можно себя обезопасить, подстелить соломку, что называется?

— Соломы не хватит (улыбается).

— Действительно ли сейчас в медицине все больше и больше применяются методы не полостных операций, а именно проколов?

— Да, это действительно так. В этой связи можно опять вернуться к колоноскопии. Если раньше большие полипы убирали только с помощью полостных операций, то сейчас технологии шагнули далеко вперед и большинство полипов толстого кишечника удаляется эндоскопическим путем при колоноскопии. То есть это чисто лечебная процедура. Сразу после удаления полипа его можно исследовать и определить, является ли он предраковым или нет.

— То есть, полипы нужно обязательно удалять?

— Это необходимо, поскольку считается, что они являются предраком. Но проблема заключатся в том, что они обнаруживаются случайно, они не болят, о себе никак не заявляют. Людям после 40 лет мы рекомендуем проходить такие процедуры. Если полипы обнаруживаются, то выставляются показания к их удалению.

— Как сразу вы удаляете полипы?

— Если полип небольшой, то мы его удаляем сразу.

Молодежь чаще обращается

— Как часто нужно человеку проходить такие обследования?

— Мы рекомендуем не реже одного раза в пять лет. Если есть медицинские показания, то колоноскопия проводится чаще.

— Наследственная предрасположенность в этом случае имеет значение?

— Если у кого-то из родственников была онкопатология кишечника, то колоноскопию нужно проходить чаще.

— Радиослушатели интересуются: где расположена ваша клиника?

— Наш медицинский центр «ЭН КЛИНИК» находится в Челябинске по адресу улица Университетская Набережная, 28. Это напротив торгового комплекса «Родник». Наш телефон в Челябинске 72-99-500.

— Еще один вопрос из практической области. Спрашивают: периодически бывают кровотечения из заднего прохода. Это уже геморой или еще нет?

— В каждом случае нужно разбираться из-за чего происходят кровотечения? Чтобы было понятно: геморроидальное сплетение есть у каждого человека, но не у всех есть такое заболевание. Причиной кровотечения могут быть запоры, понос, острая пища, употребление алкоголя, тяжелая физическая работа, прием антикоагулянтов. Но если имеет место кровотечение, нужно обязательно пройти обследование, чтобы исключить, опять-таки, в первую очередь онкопатологию.

Нет чудодейственных таблеток

— То есть, сложно самому себе поставить диагноз?

— Самому себе диагноз поставить не сложно. Пациенты сплошь и рядом ставят себе диагнозы и занимаются самолечением по интернету. А вот подтвердить его ( диагноз, который пациент поставил сам себе ) уже гораздо сложнее. Тут требуется помощь спецталиста.

— Сегодня хватает рекламы разного рода «чудодейственных» препаратов. Условно говоря, — выпил таблетку и все прошло: геморрой, запоры, диарея и прочее. Это действительно так. Вопрос к вам, как к специалисту?

— Скажу сразу, таких чудодейственных таблеток, — чтобы выпил, и прошло, такого нет. Нужно смотреть в каждом конкретном случае и решать проблему.

— Александр Владимирович, с какими жалобами, в основном, приходят люди?

— Чаще всего люди обращаются, когда у них уже есть болезненные ощущения, когда начинаются выделения крови, например. Но, отрадно, что есть и те, кто просто приходит на обследование. И что еще характерно: молодежи на обследование сейчас приходит больше, чем людей пожилого и среднего возраста. Люди заботятся о своем здоровье.

— Представим себе ситуацию: человек мучается, к примеру, запорами. Как ему помочь?

— У врачей гастроэнтерологов есть такая поговорка: «какой стол, такой и стул». Если режим питания нормальный, то нужно досконально разбираться в проблеме.

— Каких негативных пищевых привычек лучше избегать?

-Алкоголь, большое количество острой, жирной пищи, мучное, сладкое… .Это может приводить к запорами к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но надо помнить, что все люди разные. Один может съесть стручок жгучего перца, и ему хоть бы что. А другой возьмет кусочек, и начнутся проблемы. У каждого организм индивидуален. Просто надо помнить, что для наслаждения здоровьем не выбирают время. Есть проблемы со здоровьем — иди к врачу.

Медицинский центр «ЭН КЛИНИК»

Челябинск, ул. Университетская набережная, 28, +7(351) 72-99-500.

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e-mail: chelclinic1@mail.ru

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