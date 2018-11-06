Едины. И непобедимы. Борис Дубровский поздравил южноуральцев с праздником

СЕГОДНЯ 03:00 2018-11-06T20:16:05+03:00

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— Четыреста лет назад был положен конец российской смуте, дан отпор завоевателям. Россия обрела свою государственность, духовную и нравственную силу сплочения ради будущего. Это великое наследие героических дней мы сберегли за 400 лет. Сохраним его и впредь. Все попытки покорить Россию были обречены на провал. Многонациональный Южный Урал — яркий тому пример. Здесь ковалась Великая Победа, создавался ядерный щит России. И сегодня наша область в числе ведущих регионов страны, — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Главные праздничные мероприятия традиционно развернулись в центре Челябинска на пешеходной Кировке. По оценкам организаторов в митинге приняли участие более трех тысяч человек. Перед челябинцами и гостями города выступили лучшие вокальные и танцевальные коллективы.