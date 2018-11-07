Сто процентов территории Челябинска охвачено сетью Интернета вещей

СЕГОДНЯ 07:26 2018-11-07T07:27:28+03:00

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«Интерсвязь» — одна из крупнейших IT-компаний Уральского федерального округа — продолжает развитие проекта «Умный город Челябинск», одной из ключевых составляющих которого является развертывание сети для IoT-сервисов на базе технологии LoRa WAN.

Напомним, в марте текущего года «Интерсвязь» заявила о себе как о флагмане развития IoT на Урале, укрепив свой практический опыт и перспективные разработки созданием специального структурного подразделения — Центра промышленного Интернета. Такое внимание к этому направлению со стороны оператора связи неслучайно, ведь именно эта сфера является основополагающей для развития якорного проекта «Умный город Челябинск». В настоящее время покрытие нескольких десятков базовых станций LoRa от «Интерсвязь» охватывает 100% территории южноуральской столицы. По количеству установленных передатчиков мегаполис обходит даже своего ближайшего соседа — Екатеринбург. Собственная сеть позволяет компании продолжать реализацию десятков проектов в сфере ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства и экологии, и развиваться в других, не менее перспективных отраслях экономики.

Также базовые станции установлены и успешно работают во всех 16 городах присутствия компании в Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

«Немаловажно то, что наши технологии и компетенции позволяют развернуть сеть в любом муниципалитете: проект легко масштабируется под нужды нашей организации и партнеров, — поясняет ди ректор Центра промышленного Интернета Олег Плотников. — В частности, в настоящее время идет работа по реализации ряда проектов в Центральном и Дальневосточном федеральных округах».

Для справки:

Проект «Умный город Челябинск» реализуется компанией «Интерсвязь» более двух лет. За это время передовые разработки были внедрены и успешно используются ежедневно в десятках различных направлений. Среди клиентов и партнеров оператора связи — крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, медицинской и иных сфер.

На прошлой неделе практический опыт компании укрепился научной базой крупнейшего в Челябинской области вуза: «Интерсвязь» и Южно-Уральский государственный университет (НИУ) подписали соглашение о сотрудничестве в этой сфере.