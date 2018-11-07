Проверка слуха: в Челябинской области аферистка «хотела» удочерить школьницу

7 Нояб. 19:30 2018-11-07T19:52:18+03:00

Преступники давно орудуют в соцсетях. Часто они пишут детям под «маской» сверстников или доброго взрослого, желающего стать другом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Она познакомилась с девочкой в соцсетях и предложила ей дружбу

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Случилось это в Нязепетровске. Семиклассница свободное время коротала в соцсетях. Выкладывала картинки, писала комментарии. Вдруг какая-то женщина начала ставить ей под постами «лайки». А вскоре написала:

— Здравствуй! Я заметила, что ты хороший и добрый человек. И ты тоже, как я, одинока. Можно я сделаю тебе подарок? Чтобы ты хотела?

Девочка удивилась и не спешила отвечать. Три месяца незнакомка писала ей невинные сообщения. Спрашивала, как дела в школе? Просила выслать ей ссылку на какую-нибудь современную музыку. И непременно хвалила.

Девчушка начала писать в ответ. И как-то призналась, что живут они с сестрой и мамой без отца. Живут плохо. В ответ незнакомка ошарашила:

— А у меня не может быть детей. Живу в большом доме, от скуки путешествую в одиночку. Хочешь, я стану твоей мамой? Не пугайся. Давай встретимся, сходим в кино, в кафе…

ЕДВА НЕ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА

Эту историю рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» — Челябинск» в Нязепетровске местные жители:

— Та неизвестная женщина предложила встретиться возле дома культуры. Девчонка об этом рассказала своей школьной подружке. А та — родителям. «Поход в кино» отменился. У нас по городу ходят слухи, что эта женщина жила в местной гостинице, вербовала детей из неблагополучных семей. Зачем? Говорят, чтобы продать их на органы...

НУЖНО СРОЧНО ЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ

Нам удалось найти маму «завербованной» школьницы. Она подтвердила, что такое было, обещала рассказать подробности, но потом передумала.

Источник в МВД сообщил, что подобных случаев «вербовки» в Нязепетровске не регистрировались никогда:

— Не было ни заявлений, ни обращений от жителей. Возможно, родители обошлись серьезной домашней беседой. А надо было тут же набирать 02. Мы бы проверили информацию.

ВАЖНО

Как преступники входят в доверие к детям

Пишут в соцсетях под «маской» сверстников

Например, представляются 13-летней девочкой Дашей или 14-летним Мишей. Втираются в доверие. Потом просят: «Пришли, пожалуйста, свое откровенное фото, можно, чтобы лица не было видно». Находятся такие, что присылают. А затем с них требуют деньги, иначе обещают выслать фото всем одноклассникам.

Подходят на улице, представляясь другом семьи

Таким способом в Челябинске педофил едва не увел ребенка. Подошел к девочке в военной форме, сказал, что ее мама в больнице, попала в аварию, и срочно нужно ехать туда. Девочка, не раздумывая пошла. К счастью, им на пути попалась учительница, которая остановила их: «Вы кто?» Незнакомец сбежал.

Просят помощи

Мы внушаем детям: старших нужно слушаться, им нужно помогать. Аферисты пользуются этим. Просят детей помочь донести пакеты до квартиры и т.п. Так в Подмосковье одна старушка привела к своему сыну-маньяку на растерзание трех девочек, пока на их след не вышла полиция. Родителям следует объяснить: если незнакомец на улице просит у ребенка о помощи, нужно прибавить шаг и пройти мимо.

СОВЕТ «КП»

Как научить ребенка говорить «НЕТ»

— Во-первых, нужно объяснить ребенку, что злодей — это не Бармалей из мультика, которого видно за версту, — советует психолог Наталия Барашкова. — Зло маскируется под добро. Расскажите, что плохой человек не будет себя выдавать с потрохами, а будет притворяться хорошим. Периодически нужно говорить об этом с 5-10 летними детьми.

Во-вторых, ребенок не должен бояться кричать. Мы часто одергиваем детей — не кричи, не визжи, будь тише. В экстренной ситуации у него срабатывает рефлекс — молчать. Его будут тащить в машину, он не откроет рот. Нужно избавляться от этого рефлекса в игре — кричалки, разные шумные развлечения.

По словам Наталии, с подростками сложнее. Если нет доверительных отношений с родителями, если ему не к кому обратиться, даже просто поговорить, то внезапное появление «доброй феи» запросто может увлечь его. Он будет тянуться к тому, кто пообещает любовь, заботу, все то, чего нет дома.

Невозможно просто один раз сделать ребенку назидание и ждать, что он не попадет ни в какую историю. Если будут только слова, толка не будет. Родителям нужно создавать такую атмосферу дома, чтобы у ребенка не возникло даже мысли искать на стороне любовь. Кстати, нередко жертвами становятся дети из обеспеченных семей. Там у ребенка все есть, но родители не занимаются им, потому что погружены в работу.

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