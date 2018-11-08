В Челябинске пройдет IV Российско-Китайский деловой форум

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-08T07:56:53+03:00

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С 3 по 4 декабря в Челябинске состоится IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса — 2018.

Организаторами форума с российской стороны выступают Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития, правительство Челябинской области. Основной оператор форума — Южно-Уральская торгово-промышленная палата.

Форум проводится ежегодно поочередно в России и Китае и уже стал ключевой площадкой для налаживания бизнес-кооперации между российскими и китайскими предпринимателями. Так, в 2016 году в Сочи с российской стороны в форуме приняло участие более 400 человек из 32 субъектов Российской Федерации, с китайской — более 300 участников, включая предпринимателей, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, институты развития, региональные органы исполнительной власти. В 2017 году в Гуанчжоу (КНР) в форуме приняли участие более 600 человек.

В этом году ожидаемое количество участников — не менее 500 человек от органов исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровней РФ и КНР, институтов развития, финансовых институтов РФ и КНР, малого и среднего бизнеса двух стран, заинтересованных в развитии различных аспектов двустороннего сотрудничества.

Мероприятие послужит платформой для стимулирования развития кооперации между российским и китайским бизнесом, продвижения российской экспортной продукции на рынок Китая, привлечения инвестиций в регионы России.

В рамках деловой программы форума состоятся пленарное заседание, деловые переговоры между российскими и китайскими компаниями, круглые столы на темы российско-китайского сотрудничества.

Для получения более подробной информации, а также включения вашего предприятия в состав участников необходимо обратиться в Оргкомитет:

Южно-Уральская торгово-промышленная палата, тел./факс: (351) 265-58-15, 265-39-77, e-mail: ves@tpp74.ru;

Министерство экономического развития Челябинской области, тел.: (351) 263-01-72, e-mail: veschel@mail.ru.

Также можно зарегистрироваться на сайте.