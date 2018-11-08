Рекордное количество участников собрал «Молодой предприниматель России» в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:27 2018-11-08T07:56:53+03:00

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6 ноября стартовал региональный этап федерального конкурса «Молодой предприниматель России». В нем приняли участие 235 молодых южноуральцев, желающих сразиться за поездку с бизнес-миссией в любую точку мира и пройти обучение в крупных федеральных и международных компаниях.

Открыл региональный этап конкурса Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников. Он пожелал участникам успехов и достижения поставленных целей.

- Для каждого из вас участие в конкурсе – это уникальная возможность рассказать о своем бизнесе, перенять опыт от успешных предпринимателей и получить мотивацию к развитию. Чтобы ваш бизнес стал востребованным и прибыльным, нужны не только знания, но и умение ими пользоваться, нужна личная заинтересованность и харизма, - прокомментировал Сергей Смольников. – Конкурс «Молодой предприниматель России» дает вам возможность развить в себе те качества и навыки, которые помогут достигнуть поставленных целей и сделать свой бизнес успешным. Это значимое событие для предпринимателей Челябинской области, поэтому его поддерживает наш Губернатор Борис Александрович Дубровский.

В отборочном этапе приняли участие 235 молодых предпринимателей. Это рекордное количество участников за всю историю проведения конкурса в Челябинской области.

- Удивительно, что в этот раз в тройку самых популярных номинаций вошли IT-предпринимательство и производство, вытеснив торговлю, которая лидировала много лет. Сфера услуг не сдает позиции, но радует то, что сами проекты стали интереснее, креативнее, многие из них социально ориентированы. В этом году мы получили рекордное количество заявок. Конкуренция высокая, но я хочу отметить, что участие в конкурсе – уже победа, поскольку это уникальная возможность перенять опыт успешных бизнесменов области, получить поддержку и новые знания, - рассказал генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области, руководитель проекта «Территория Бизнеса» Артур Юсупов.

Также перед молодыми предпринимателями с мотивационной речью выступили наставники проекта: инвестор Сергей Вайнштейн, генеральный директор Челябинского компрессорного завода Альберт Ялалетдинов, председатель правления «Челябинвестбанк» Сергей Бурцев, генеральный директор КРК «Мегаполис» Александр Одольский, старший партнер АКГ «АВУАР» Алексей Овакимян, собственник БЦ «Гринплекс» Марк Болдов, председатель совета директоров ООО «Горнолыжный центр Солнечная долина» и ОАО «Золотой пляж» Олег Сиротин, генеральный исполнительный директор НПО «Сады России» Воронков Дмитрий.

Сам отборочный тур проходил в формате конвейера бизнесов: каждому участнику была предоставлена возможность за три минуты рассказать об особенностях и уникальности своего дела трем из двадцати экспертов. Актуальность и уникальность бизнеса, а также увлеченность авторов оценивались баллами. Благодаря такой системе оценки из 235 участников в финал попадут только 40.

- «Я занимаюсь производством запасных частей для нефтегазовых и золотодобывающих компаний. За три минуты уложиться и рассказать о своем деле – непростая задача, - поделился впечатлениями участник

конкурса в номинации «Производство» Роман Абубакиров. – Меня поразили неповторимая энергетика мероприятия, а также необычный и очень интересный формат. Спикеры за это время успели выслушать, дать советы по продвижению и эффективным продажам. Очень надеюсь пройти отборочный этап и продолжить борьбу за общение с легендарными предпринимателями и за ценные призы. Рад, что в нашем городе есть такие проекты, которые поддерживают и помогают молодым предпринимателям.

Заключительный этап и торжественное награждение состоится уже 12 ноября. Из 40 участников эксперты отберут по одному победителю из каждой номинации. Восемь счастливчиков получат наставника из «большого бизнеса», смогут пройти обучение в лучших компаниях мира и посетить самое крупное экономическое событие страны.

Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» реализует МФЦ «Территория Бизнеса» при поддержке Губернатора Бориса Дубровского и Правительства Челябинской области.

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