2018-11-08T13:40:00+03:00
Авто

В Челябинске можно парковаться на газонах, хотя это... запрещено

Наказывать нарушителей никто не хочет
Андрей АБРАМОВ
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...и никто тебя не тронет....и никто тебя не тронет.
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В Челябинске парадоксальная ситуация: вы ни за что не сможете оштрафовать автохама, который бросил свой тарантас на газоне. Хотя по закону за такое светит штраф до 5 тыс. рублей. При этом в телефонном разговоре чиновники проблему отрицают.

На радио «Комсомольская правда» 95.3 FM мы обсудили, что делать с парковкой на газонах в Челябинске.

ГИБДД НЕ ОБЯЗАНА ЭТО ДЕЛАТЬ

— По закону Челябинской области парковка на газоне запрещена. Но мы все видим, что это не работает. Мы решили разобраться и написали запросы. Администрация пишет, что это их обязанность штрафовать за парковки на газонах, но у них нет базы данных по владельцам авто, чтобы выписать им штраф. Полиция говорит, что не будет предоставлять информацию ссылаясь на закон о защите персональных данных. Информация может быть предоставлена с письменного согласия самого нарушителя, — рассказывает руководитель челябинского отделения «Гражданского патруля» Семен Воронин.

«Комсомолка» пыталась свести челябинское ГИБДД и активистов. Энтузиасты готовы были устраивать рейды и присылать им фото. Так уже делают в Казани и Москве. Но в дорожной полиции нотказали:

— Во-первых, мы занимаемся тротуарами, а не газонами. Во-вторых, мобильники граждан не аккредитованы, как например, алкотестеры инспекторов. Как доказать, что фото сделано в то самое время в том самом месте? Изменения нужны такие, чтобы на уровне законов назначили ответственного за то, чтобы наказывать тех, кто паркуется на газонах.

НЕ ГОВОРИТЕ С АВТОХАМОМ

— Не тратьте время, пытаясь вразумить автохама. Люди, которые сознательно нарушают закон, изначально настроены агрессивно. Они вас просто не поймут, еще и получить по лицу можно, — объясняет психолог Валерий Мыздриков.

При этом психолог не призывает отказаться от жалоб в инстанции.

— Рядом со школой моей дочки бросают машины как попало. Пройти с ребенком трудно. Я сам несколько раз звонил. Полиция не приезжала. Один раз я настойчиво стал требовать экипаж. Приехали. А была зима — тротуар не чищен, занесен снегом. Полицейские сказали: «Еще нужно доказать, что тут тротуар, так не видно». Издевательство!

Если машина стоит на тротуаре и мешает проезду — тут ГИБДД можно убедить сделать их работу. Но если рядом будет стоять авто на газоне, его проигнорируют.

— Говорил с нашим участковым. Он по-человечески признался: их службу сократили в два раза. Ему надо кражу раскрыть, проверить жильца на домашнем аресте, прием провести. Поэтому бежать штрафовать машину на газоне он физически не успевает, — рассказал управдом Олег Ежков.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Пожаловаться на парковку на газонах в Челябинске нужно в управление благоустройства при администрации города. Отправляйте фото, видео и описание ситуации на электронную почту blago@cheladmin.ru. Можно написать через контактную форму на сайте администрации. Там также есть возможность цеплять фото.

Чтобы оградить газоны во дворе, пока есть один действенный выход — столбики. Причем не забор, а именно аккуратные колышки — смотрятся аккуратнее. Вот пример челябинца, который за свой счет облагородил и огородил газон.

Кстати, есть надежда, что скоро мучения закончатся. Депутаты Свердловской области с прошлого года пытаются протащить в Госдуму закон, чтобы парковку на газон признали административным нарушением на федеральном уровне, а значит, назначат ответственных. Сейчас это нарушение на уровне региона.

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