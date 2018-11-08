Полиция Челябинска подает в суд на экс-сотрудницу, которая обвинила своего начальника в домогательствах

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-08T14:34:01+03:00

По словам МВД, факты о которых заявляет многодетная мать, не подтвердились

Изменить размер текста: A A

Год назад Любовь Герасимова с камнем на сердце уволилась из полиции. Пять лет челябинка прослужила в ППС: ходила в ночные дежурства, выезжала на драки, составляла протоколы на пьяных. Параллельно с этим одна воспитывала детей. Сейчас их у Любови четверо. По словам женщины, за время службы ее неоднократно домогался начальник: шептал непристойности на ухо, расстегивал пуговицы на одежде.

Скандал в Уфе, где трое начальников подозреваются в изнасиловании дознавательницы, возможно, стал катализатором истории челябинки. Ее история попала в СМИ и полицейское начальство заинтересовалось. Любовь вызвали на беседу в Главк.

«ФАКТЫ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ»

Разговором Любовь осталась довольна. Рассказала, что наконец-то коллеги начали служебную проверку. Но в Главке диаметрально противоположный взгляд на ситуацию.

— Мы опровергаем информацию о домогательствах со стороны руководителя. Прошла проверка, опросили коллег женщины. Факты не подтвердились, — сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Также в полиции говорят, что за время службы жалоб от Любови конкрертно в следственные органы не поступало. Сейчас руководство ГУ МВД региона готовит иск в суд о защите чести и достоинства органов внутренних дел.

«МЕНЯ СДЕЛАЮТ КРАЙНЕЙ. ПРИЗНАТЬ СВОЙ ПОЗОР ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ СМОГУТ»

Слова МВД мы зачитали Герасимовой по телефону. Та была шокирована:

— Я прошу проверить меня на полиграфе, я настаиваю на этом! Об этом я уже заявила на опросе служебного расследования. У меня есть все обращения: начиная от командира полка, где я служила, и, заканчивая письмом к членам выездной комиссии по правам человека при президенте РФ, которая работала у нас в городе. Есть все ответы-отписки. Мои обращения есть и в архиве канцелярии ГУ МВД по Челябинской области, их нужно поднять. Вчера во время беседы я четко поняла, что меня попытаются сделать крайней. Силовики не смогут признать своего позора. Потому буду искать адвоката.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Адвокат подозреваемого в групповом изнасиловании дознавателя в Уфе: «Там было три женщины»

Представитель арестованного раскрыл новые факты резонансного дела (подробнее)

Полицейским начальникам, изнасиловавшим подчиненную на рабочем месте, грозит по 10 лет

"Комсомолка" разбирается в подробностях громкого преступления (подробнее)

«КП» узнала, что за загадочная третья девушка фигурирует в деле изнасилованной дознавательницы из Уфы

Тем временем карьерой пострадавшей сотрудницы полиции заинтересовался известный продюсер Виктор Дробыш (далее)