Хоккеисты «Трактора» устраняют проблемы с «физикой», а их новый канадский форвард с визой

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-08T17:42:57+03:00

Об этом на открытой тренировке в Челябинске рассказал тренер Алексей Тертышный

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Недельная пауза в чемпионате КХЛ для «Трактора» — не повод расслабиться. Посмотреть на то, как команда пашет на тренировках, позвали журналистов.

Два часа хоккеисты отрабатывали атакующие приемы. Расстреливали голкиперов, не жалея сил. Отчаянно сопротивлялись в обороне.

А вратари ловили шайбу из «слепой» зоны: ставят перегородку с продольными вырезами, и игрок бросает из-за нее. Шайбу вратарь видит в последний момент.

Разминка перед тренировкой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сразу после тренировки на вопросы отвечал исполняющий обязанности главного тренера Алексей Тертышный. В девяти матчах под руководством Алексея Викторовича черно-белые выиграли четыре встречи. От зоны плей-офф команду отделяет всего три очка.

ВРЕМЕНИ МАЛО

— Сейчас пару дней подтянем ребятам физические кондиции: в тренажерном зале и на льду длительные тренировки. Видно, немного не хватает «физики». Третьи периоды у нас провальные. Но подтянем! А перед выездом в Минск поработаем над тактическими схемами — начал разговор Тертышный.

— Над какими именно схемами?

— Хотелось бы охватить все аспекты тактических действий команды. Проблем много, а времени мало. Если всю тактику разбирать по полочкам, то это займет ни один час разговора.

Алексей Тертышный руководит командой с середины октября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В Олимпийскую сборную России на турнир «Четырех наций» из «Трактора» вызваны Василий Демченко, Алексей Кручинин и Виталий Кравцов. Они сыграют в ближайших выездных матчах черно-белых?

— Да, сразу с корабля на бал. У нас сейчас каждый игрок на счету. Сразу пять хоккеистов травмированы: Рясенский, Пеньковский, Щехура, Бергстрем и Гюнге.

— Когда ждать их возвращения?

— Точные сроки сказать не могу. Но точно не в ближайшее время.

У Семена Кокуева настроение хорошее.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Клуб подписал контракт с бронзовым призером недавних Олимпийских игр, форвардом сборной Канады Кристианом Томасом. Когда он сыграет за «Трактор»?

— Он уже тренировался в Челябинске. Сейчас в Москве решает вопросы с визой. На матче в Минске с местным «Динамо» выйдет на лед.

— Рассматривается ли вариант приглашения игроков из «Челмета»?

— Сейчас ребята вернуться с выездной серии. Думаю, что двух-трех нападающих мы возьмем на выездную серию. Но возлагать все надежды на молодежь нереально. Они пока не потянут.

На тренировочных майках клуба надпись «Мы одна команда».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В КХЛ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЮТ

— У вас за плечами уже девять матчей в роли главного тренера. Приставка «и.о.» не напрягает?

— Для меня она не принципиальна. Есть работа, которую я вместе с тренерским штабом должен выполнять.

— У вас почти не было тренерского опыта в КХЛ. Чувствуете разницу здесь и в Высшей хоккейной лиге?

— Уровень другой, игроки другие. Это уже сложившиеся хоккеисты. С ними не нужно долго разговаривать о технике, тактике. В КХЛ ошибок не прощают. За это сразу наказывают голами. А игроков наказывают рублем. Скорости в обеих лигах примерно одинаковые, но уровень мастерства, конечно, в элитном дивизионе выше.

— «Трактор» никак не может войти в восьмерку сильнейших в Восточной конференции. Настроение подавленное?

— Да, ситуация не простая. Потому и настроение не веселое. Но подавленности нет. Мы находимся рядом с зоной плей-офф. Не нужно прятать голову в песок. Нужно выбираться из этой ситуации. Все ребята профессионалы, все взрослые. «Запряжемся» и будем биться с теми, кто не травмирован, кто остался в строю.

На тренировке отрабатывали действия и в защите и в атаке.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ближайшие матчи «Трактора»

12 ноября. «Динамо» (Минск) — «Трактор»

14 ноября. «Витязь» (Подольск) — «Трактор»

16 ноября. СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор»