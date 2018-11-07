С новосельем! Отделение челюстно-лицевой хирургии в ЧОКБ работает на обновленных площадях

7 Нояб. 17:58 2018-11-08T18:01:21+03:00

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Стены в детской палате отделения челюстно-лицевой хирургии расписаны веселыми ромашками и героями любимых мультиков. Восьмилетняя жительница Чебаркуля Алиса Мощенко в отделении челюстно-лицевой хирургии Челябинской областной клинической больницы не томится. Лежать с мамой всегда интереснее - будто в санатории. Операция по удалению атеромы верхнего века позади. Находиться в новеньком отделении очень приятно.

Веселые стены в палатах! Выздоравливать интереснее. Фото: Андрей ТКАЧЕНКО.

Капитального ремонта отделения не было ни разу. А сейчас помещение фактически перестроено. Заменены пол и потолок, передвинуты не несущие стены. Закуплены современное медицинское оборудование, инструментарий, мебель. Семь палат рассчитаны на 40 коек. Есть палаты совместного пребывания мам и маленьких пациентов: на излечение поступают в самом нежном возрасте. Есть палаты повышенной комфортности.

Гордость врачей - современные операционные: оборудование соответствует мировым требованиям.

ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ

- Отделение основано в 1963 году, и с той поры коллектив отделения и наши пациенты ждали ремонта, - говорит Илья Бондаревский, заместитель главного врача по лечебной работе хирургического профиля ЧОКБ, доктор медецинских наук. - Долгожданный ремонт начался год назад. При поддержке губернатора Челябинской области были найдены нужные средства, и результат более чем достойный.

Кстати, в отделении челюстно-лицевой хирургии есть… молочная кухня. Крошкам-пациентам положено спецпитание, связанное с особенностями лечения. Словом, теперь есть все условия для поправки здоровья.

Кстати, при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ремонты в ЧОКБ идут постоянно. Холлы, коридоры, стойки регистрации и внешние фасады обновляются, чтобы пациенты и персонал чувствовали себя комфортно и были обеспечены всем необходимым. Эстетическая составляющая входит в концепцию развития больницы, - говорят в пресс-службе областной больницы.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

Высокотехнологичная медицинская помощь должна быть доступна жителям не только жителям больших городов, но и тем, кто живет в отдаленных районах Челябинской области. Это распоряжение губернатора Бориса Дубровского.

За четыре года в регионе введены знаковые объекты. Успешно работает областной перинатальный центр: в год здесь принимают около пяти тысяч родов. Открыта новая поликлиника областного онкодиспансера. Принимает пациентов перестроенная поликлиника областной больницы. Новый корпус получила областная детская больница.

Модернизируются медицинские учреждения и в глубинке. Так, в районной больнице в Варне и при ГБ им. Силаева в Кыштыме открыты первичные сосудистые отделения. На базе ГБ № 3 в Миассе и областной больницы в Троицке есть региональные сосудистые центры. Смертность от болезней органов кровообращения в регионе снизилась на 7,9%.