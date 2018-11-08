Возьмите деньгами. Многодетные южноуральцы могут получить более 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:00 2018-11-08T18:39:22+03:00

Квартирный вопрос - один из самых важных для каждой семьи.

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Предложение о получении денежной компенсации взамен земли прозвучала во время поездки Президента РФ Владимира Путина в Челябинск в ноябре прошлого года. Тогда Путин посетил Челябинский компрессорный завод, пообщался с рабочими.

Один из сотрудников — многодетный отец — заговорил о том, что семьи с тремя и более детьми не могут возделать положенную бесплатно землю. Потому хотели бы получить деньги на улучшение жилищных условий. Президент предложение поддержал и поручил губернатору Борису Дубровскому разработать соответствующий механизм соцподдержки.

В областной закон «О бесплатном предоставлении земельных участков» внесли изменения. Теперь многодетные семьи могут отказаться от участка и получить вместо деньги.

— Нужно дать людям право выбора — получить бесплатный участок или деньги. Это реальный механизм решения жилищного вопроса, — подчеркнул Дубровский.

По решению губернатора в региональном бюджете на этот год предусмотрели 25 млн 149 тыс 800 руб на социальную выплату 100 семьям. В 2019 году деньги сможет получить 351 семья, на что в бюджете запланировано 88,3 млн рублей.

Выплата положена семьям и тремя и более детьми. В том числе, детьми старше 18 лет, обучающихся по очной форме (до 23 лет). Размер однократного пособия — 251 498 руб.

Многодетные семьи должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.