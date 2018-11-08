В Челябинской области более 100 врачей и фельдшеров уедут работать в глубинку

8 Нояб. 14:00 2018-11-08T19:55:10+03:00

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За пять лет работы программы «Земский доктор» на село уехали 566 врачей. В прошлом году по программе «Земский фельдшер» 25 специалистов переехали жить и работать на село. Поэтому Борис Дубровский принял решение продлить и увеличить финансирование этих программ.

— Первичное звено — основа. Фельдшерские пункты закрывать не будем. Сейчас идет работа по их дополнительному оснащению. В населенных пунктах, где нет медработника, у нас продолжат работу передвижные мобильные ФАПы по графику, — отметил губернатор.

В нынешнем году по поручению Дубровского из областного бюджета выделены средства на продолжение «земских» программ — 94 млн руб. Эти деньги будут предоставлены 73 врачам и 42 фельдшерам.

Участники программ получают выплату в 1 млн руб для врачей и 500 тыс руб для фельдшеров.