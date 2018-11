В Челябинске с помощью кубика Рубика из детей делают отличников

Спидкубинг - это сборка кубика Рубика на время Спидкуберы – люди с другой планеты. По крайней мере, некоторые так считают. Ведь собрать классический кубик за 10-15 секунд для большинства - недостижимая цель. Хотя сами «головоломщики» ничего сверхъестественного в этом не видят.

ПОДАРОК ОТ БАБУШКИ

Челябинец Семен Штыков ( с ним мы познакомились на чемпионате Ural Open) говорит, что спидкубинг –, ему особо в жизни не помогает. Точно скромничает. В этом году он закончил школу с золотой медалью. Поступил в челябинский медицинский университет.

А еще Семен закончил музыкальную школу по классу баяна, пятый год играет на ударных. И, кстати, записывает добротные кавер-версии известных треков. Вот, например: https://www.youtube.com/watch?v=1m09PEysetE&feature=player_embedded.

А начиналось все года три назад. Тогда Семен перебирал старые вещи и наткнулся на кубик Рубика. Вспомнил, что эту суперпопулярную в 80-е годы головоломку ему подарила бабушка.

Это был классический кубик с девятью квадратиками на каждой стороне. Тугой, скрипучий.

Конечно, профессиональные кубики – не чета массовым изделиям. Крутятся легко, имеют основу из легких сплавов, смазываются. И стоят они не дешево. От 2500 рублей и выше.

- Что-то меня тогда зацепило. Думаю, а слабо будет собрать его. Залез в Интернет. Почитал, как нужно крутить, с чего начинать, в какой последовательности, посмотрел видео. Первый раз мучился минут двадцать. Загорелся этим делом капитально. Вижу, что народ собирает кубик за 20-30 секунд. А рекорд мира и вовсе 4,2 секунды. За несколько месяцев догнал свой рекорд до 30 секунд. Мой личный рекорд – 9.65 сек.

Семен три года назад начал нашел свой первый кубик в старых игрушках, сейчас его рекорд – 9.63 сек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас в арсенале Семена уже более полутора сотен различных формул и алгоритмов сборки классического Кубика Рубика. А лучшие спидкуберы мира держат в голове до 800 алгоритмов!

И НОГАМИ, И С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ…

У Семена лучше всего получается сборка кубика вслепую.

- Дают время посмотреть комбинацию. Потом опускают повязку на глаза. И – поехали! По памяти передвигаешь грани. Конечно, это занимает больше времени, чем сборка обычным способом. Примерно в два-три раза. А мировой рекорд вслепую – около 16 секунд.

- Спидкуберы еще могут собирать ногами, одной рукой…

- Да без проблем! Все приходит с тренировками. Ногами я собираю минут пять (рекорд мира – 16.8 сек), одной рукой секунд за 30 (рекорд мира – 6,8 сек). В спидкубинге многое зависит от случая. Сможешь или нет найти нужную комбинацию. Начинаешь решать задачку. Что-то может пойти не так, ты теряешь время. А когда «все звезды сходятся», тогда и получаются личные рекорды. Поэтому и дается пять попыток. Результат считается так: убираются лучшая и худшая попытки, и считается среднее арифметическое из оставшихся трёх.

Головоломка шайба одна из самых сложных.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СОБРАТЬ ЗА 20 ХОДОВ

- Реально ли на пальцах научить человека собирать?

- Многое зависит от желания человека, от его склонности к решению таких задач. Сначала собираем крест любого цвета. Потом, чтобы цвет на углах совпадал. Следующий этап – сборка двух слоев. Еще один крест на оставшейся нижней поверхности, и завершающий этап – перестановка элементов на последнем слое.

- Да, на словах все просто…

- Это своего рода 3D-мышление. Подсчитано, что в классическом кубике 43 квинтиллиона комбинаций. Но, несмотря на это из любого состояния кубик можно собрать за 20-26 ходов.

АЗБУКА СБОРКИ

- У спидкуберов есть еще и свои обозначения поворотов на 90 градусов по часовой стрелке L, R, F, B, U и D. То есть, левой (left), правой (right), передней (front), задней (back), верхней (up) и нижней (down) граней.

Повороты на 180° обозначаются добавлением справа к букве цифры «два». Поворот на 90 градусов против часовой стрелки обозначается добавлением штриха L' R' и т.д. Это азбука сборки. Спидкуберы читают эти обозначения, как книгу.

Алгоритмы кубика вычисляли известнейшие математики. Дошло до того, что кубик Рубика начал собирать даже робот.

- Он намного обгоняет человека?

- Конечно. Рекорд мира принадлежит немецкой фирме - 0.38 секунды.

- Ха! Вздохнуть не успеешь, а кубик уже собран.

В ЛЮБОЙ НЕПОНЯТНОЙ СИТУАЦИИ

- В кубике всегда есть место рекордам.

- Да, сколько угодно. Например, есть рекорд по количеству сборок за одни сутки – 5800 раз. Есть самый большой кубик с длиной одного ребра почти 1,6 метра. Есть самый дорогой, выполненный в золоте и украшенный драгоценными камнями. Его цена – 1,5 млн. долларов. А рекорд самого юного участника, 1 минута 40 секунд, принадлежит трехлетней девочке из Китая.

- Такие кубические задачки помогают в жизни?

- Когда учился в школе, мог целыми вечерами собирать кубик. На переменках тоже лез в сумку за головоломкой. Сейчас времени меньше остается. Все-таки первый курс мединститута.

Помогает ли в жизни? Наверное, я научился принимать быстрые, и преимущественно правильные решения в любой непонятной ситуации. На рекорды я не замахиваюсь. Просто приятно одерживать победы над собой.

Любая головоломка полезна для здоровья.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Чем полезно занятие спидкубингом?

На этот вопрос отвечает Василий Стасьев, руководитель челябинской областной федерации спидкубинга:

- У детей формируется чёткая дикция, отличные навыки письма и способность быстро принимать решения, развивается мелкая моторика, активируются нейронные центры, ответственные за многие способности.

Сборка кубика рекомендовано неусидчивым школьникам. Она развивает феноменальную зрительную память, развивает пространственное мышление: идет анализ тех ходов, которые уже сделаны или еще будут сделаны. Спидкубинг делает ребенка дисциплинированным и целеустремлённым.

АДРЕСОК

