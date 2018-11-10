На озере в Челябинской области туристы делают селфи с раненым лебеденком

Утром в субботу, 10 ноября, столбик термометра в Челябинске упал до минус 14 градусов. Значит, за городом, да у воды, еще холоднее. Как пережил лебеденок на озере Увильды? Местные жители уверены: птица ранена. Родители лебеденка улетели несколько дней назад. По ночам над озером народ слышит крики птенца.

«ОЗЕРО ЛУЧШЕ ПТИЧНИКА. НО ОТЛАВЛИВАТЬ БУДЕМ»

Птицу готов взять на зимовку ветврач Карен Даллакян. На птичьем подворье зооприюта «Спаси меня!» живет семь лебедей и свободно разместятся еще три. Птичник готов, вычищен, а в открытом бассейне лебеди проводят последние в этом сезоне дни.

Но у руководителя орнитологического общества Челябинска Ирины Чухаревой иная точка зрения:

— На озере лебедь не замерзнет, пока водоем не покрыт льдом. Птицы эти выдерживают низкие температуры. Лебеденок активно самостоятельно питается. Увильды по площади комфортнее, чем бассейн у Карена. Озеро — это богатая кормовая база. Собаки и лисы пока не нападут на лебедя: есть открытая вода.

— После рассказов о том, что лебедь ранен, и у него чуть не куски мяса висят на крыле, вам экстренно в Министерстве экологии выдали разрешение на отлов.

— Да. Мы сделали видеосъемку: следов крови на перьях нет. Крылья сложены нормально, птица ими двигает. Может, травма и была, но она заживает. Для того, чтобы не ограничивать лебедя в комфортных условиях существования, мной принято решение, что его нужно ловить, когда лед покроет водоем, и ему нечем будет питаться. Ветеринарный осмотр нужен, но не сейчас. У нас запланирован выезд на озеро на вторник. Судя по прогнозам погоды, лед должен появиться.

НЕ КИДАЙТЕ ПЕРНАТОМУ БУЛКИ

У орнитолога еще одна просьба: не кормить птицу хлебом! Мучное любым пернатыми запрещено. Угостить можно крупой. А зеваки кидают булки и батоны ради селфи или потому что «птичку жалко», гробя пищеварительную систему лебедя.

— Лебедь плохо ест хлеб: берег усеян крошками. Я постоянно их собираю, чтобы птице не достались. Недавно приехала женщина, достала батон, начала крошить. На мой вопрос: зачем, отвечает: «Да ладно, я немного, сфоткаюсь с ним, и все». Одна — «немного», другой — «пару кусочков», и птица превратится в инвалида, — говорит Ирина Чухарева.

На берегу Увильдов, кстати, установлена специальная табличка о запрете хлеба. Видимо, никто ее не читает.