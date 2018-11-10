«С пустым карманом проехал 27 тысяч км»: парень из Кургана путешествует по миру без денег

Роме Иванову из Кургана 25 лет. По образованию он программист, но совсем не любит програмировать.

По его словам, какой только чушью он не маялся: был кассиром в продуктовом магазине, продавцом керамической плитки, торговал поп-корном в кинотеатре. В прошлом году Рома задумал отправиться в путешествие. Это решение родилось не в самый лучший период его жизни. На тот момент у него не было денег, но было огромное желание перемен. Парень рискнул и все у него получилось.

Рома ведет блог, который он назвал Beggar trip, дословно — бедное путешествие. Публикуем интересные истории из его поездок от первого лица, а также рассказ о том, как ездить по миру без денег и советы тем, кто тоже хочет путешествовать.

Рома хочет объехать весь мир. Фото: Роман Иванов.

РАЗМИНКА — АВТОСТОП ДО ПИТЕРА

К путешествию меня подтолкнуло много факторов: глупая работа, на тот момент я трудился продавцом-консультантом, бесперспективная жизнь, расставание с девушкой, и книга моего тезки Ромы Свечникова «Рома едет без гроша в кармане», реальная история кругосветного путешествия.

В один момент я посмотрел на своего кота и понял, он не знает ничего о внешнем мире, совершенно не представляет, что происходит за стенами квартиры. И, хоть человек на данном этапе своего развития не способен познать космос, что ему мешает познать хотя бы свою родную планету.

Парень объехал семь стран за год. Фото: Роман Иванов.

Первое путешествие я начал в сентябре прошлого года — это была поездка автостопом от Тюмени до Питера.

Помню, был в дороге интересный случай. Заббронировал я поездку на «Бла-бла-каре» (сервис поиска автомобильных попутчиков — прим. авт.). Меня должен был забрать Reno Logan, довезти обещал бесплатно.

Стою на заправке у выезда из города, под дождем, жду его. Как я был удивлен, когда вместо Reno Logan подъехала огромная фура! Оказывается, на «Бла-бла-каре» нельзя добавлять фуры, а Андрей очень любит подвозить людей.

Поездка в Питер была разминкой. После нее я понял, все гораздо проще, стоит только начать. По приезду оформил загран, уволился с работы и снова вернулся в Санкт-Петербург. Там проработал всю зиму грузчиком в компании, которая потом кинула меня с деньгами. На последние средства купил камеру, рюкзак, спальник, палатку и билет в Беларусь.

«НИКАКИЕ ДЕНЬГИ НЕ КУПЯТ ТВОЮ ХРАБРОСТЬ»

До этого я никогда не бывал за границей. Языков не знаю. Пока могу общаться только на ломанном английском. В школе я его часто прогуливал, однако не слабо подтянул, играя в онлайн игры и смотря сериалы в английской озвучке с русскими субтитрами.

Вообще на счет языка хочу сказать — ребята, учите языки, их знание откроет вам сотни возможностей в жизни.

Путешествую один. За год посетил семь стран: Белорусь, Украину, Грузию, Турцию, Азербайджан, Казахстан, Китай. Сейчас нахожусь в Китае. Пока эта страна впечатлила меня больше всех. Это что-то невообразимое, смесь из знакомого, интуитивно, понятного с полностью чужим для тебя миром.

Пока больше всего Романа поразил Китай. Фото: Роман Иванов.

Собственно, тут-то я больше всех и оторвался. Поднялся на гору Хуашань — 8 часов подъема на высоту 2100 м. Прошелся по тропе смерти, которая совершенно не опасна, максимум, что опасного может с вами произойти это то, что вы уроните телефон вниз в попытке сфотографироваться.

Так же посетил Небесные врата и прокатился на самой длинной в мире канатной дороге. Два года назад я сказал своему другу, что не хочу прожить жизнь, так и не посетив такое красивое место. Тогда это были пустые слова, сейчас вспоминаю это и улыбаюсь.

В Китае я почти не ездил автостопом, в этой стране много денег, и легче просто пойти на вокзал и попросить кого-нибудь купить тебе билет на поезд. Я подхожу к людям и говорю, что очень хочу посетить это место, но у меня нет денег. Обязательно найдется добрый человек.

Самый крутой случай был, когда один парень дал мне 100 юань (примерно 10 тысяч рублей — прим. авт.) и показал в переводчике фразу «Никакие деньги не купят твою храбрость».

КАК Я ПУТЕШЕСТВОВУЮ БЕЗ ДЕНЕГ

Поездка обходится мне в полный ноль, честно, многие не верят, но я действительно имею с собой только 10 евро, спрятанные под чехлом телефона на экстренный случай.

Я могу зайти любую столовую и сказать как есть, что-то вроде: «Привет ребят, я путешествую вокруг света без денег, я голодный, и если вам не трудно не могли бы вы дать мне немного еды, сколько не жалко». Поверьте, голодным вы не останетесь, ни в какой стране. Тем более в Китае, где культ еды. В любой столовой вам дадут большую тарелку лапши.

У Ромы собой только 10 евро, спрятанные под чехлом телефона на экстренный случай.

Что по поводу жилья, здесь три варианта. Каучсерфинг (CouchSurfing) — это такое приложение, где люди предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий. Через него можно без труда найти, где переночевать.

Если на Couchsurfing никто не отвечает можно подойти к людям на улице и попроситься на ночлег. Представьте, если бы к вам обратился молодой парень из Франции, сказав о том, что он путешествует без денег и ему негде спать. Вы бы ему помогли? Думаю, да. Вам было бы просто-напросто интересно пообщаться с этим человеком.

Также я гуляю по городу, поднимаясь на последние этажи высотных зданий, в поисках открытых крыш, ибо это очень хорошее место для сна, либо иду в парк и ставлю палатку. Все зависит от страны, в которой я нахожусь, например, в Турции это совершенно нормально, многие мусульманские семьи остаются в парках и спят в палатках.

Иногда Роме приходится ночевать на крыше или в палатке. Фото: Роман Иванов.

В любой стране можно найти подработку. Я продаю фотографии из своих путешествий. Распечатываю и предлагаю людям на улице, цена на выбор. Идея не в том, что ты продаешь фотографии, а в том, что люди помогают тебе деньгами, а взамен на память забирают фотографию, которая им понравилась.

В Китае, к примеру, фото берут охотно. Там заблокирован внешний интернет, а жителям очень интересно все, что связанно с другими странами.

Я бы с радостью устроился на работу внештатным фотокорреспондентом в какое-нибудь издание, отчасти это моя мечта, мне нравится фотографировать и путешествовать и я хотел бы это совместить.

В путешествии автостопом нет ничего страшного. Фото: Роман Иванов.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМСТВА

Я общительный и охотно завожу новые знакомства за границей. Часто мне везет, и эти знакомства оказываются очень полезными.

В Турции я случайно встретил человека, который проехал всю Европу в доме на колесах. Он предоставил дом с пятью комнатами мне и моим знакомым, с которыми я познакомился тоже здесь. Этот турок сдает дом студентам на время учебы. А нам позволил пожить здесь бесплатно.

Еще в этой стране на пляже я познакомился с директором отеля, который приехал на квадроцикле, чтобы искупаться. В итоге он купил мне целый пакет еды в дорогу и дал покататься на своем вездеходе.

Когда я был в Адлере, с непривычки сильно обгорел, хотя находился под солнцем всего за полчаса. Это был ад, жутко болело все тело. Найти ночлег я не мог, мне приходилось спать на вокзале. В интернете я познакомился с одним человеком. В разговоре как-то рассказал ему, что сейчас отдыхаю на море, правда, сплю на вокзале и нехило обгорел.

Роман уверен, все страхи и проблемы существуют только у нас в голове. Фото: Роман Иванов.

Он тут же скинул мне деньги на билет и предложил поехать в его родной город, который, как оказалось, находится неподалеку. Там подлечиться в доме его матери. Сам этот парень работает учителем английского языка и на тот момент находился в Китае.

Экстремальные ситуации со мной не случались. Никаких бандитов, все люди, которые останавливаются, уже изначально проявляют жест доброй воли. Тут работает метафизика: если вы верите, что нет никакой опасности, то никакой опасности и не будет.

КАК НАБРАТЬСЯ СМЕЛОСТИ И РВАНУТЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ

Я знаю десятки людей, которые сидят дома, бесконечно читают подобные статьи, смотрят ролики на YouTube и мечтают путешествовать, но боятся. Не сидите и не мечтайте, собирайте рюкзаки и отправляйтесь туда, куда хочется. Ваш мозг придумывает кучу проблем и наполняет вас страхами, но все куда проще, чем кажется.

Начните хотя бы с того, чтобы съездить и бесцельно погулять по соседнему городу, по улицам, где вы никогда не были, попробуйте завести новые знакомства, и понаблюдайте за тем, куда вас это приведет.

Никаких громоздких чемоданов, только рюкзак! Фото: Роман Иванов.

И вот еще несколько советов для тех, кто решится и рванет в путешествие.

1. Не берите громоздкие чемоданы. Рюкзак! Брать с собой нужно стандартный набор: спальник, палатку, коврик, аптечку, рыльно-мыльные принадлежности, телефон, зарядчик и совсем немного вещей.

2. Не берите с собой никаких запасных теплых кофт, пледов, ботинок и прочей чуши, выкиньте материализм из своей головы. Все, что вам может понадобиться есть в других местах по всему миру, поэтому, если ваш рюкзак весит больше 15 кг, у вас явно проблемы, сейчас мой рюкзак весит 10 кг, а в теплых странах будет еще легче.

3. По поводу денег, берите все, что у вас есть и вперед. Если нечего брать, это тоже не проблема. Если переступите через свои предрассудки и барьеры внутри головы, то сможете обеспечить себя всем необходимым, где бы вы не были.

Следить за путешествиями Романа можно в его блоге в Инстаграме.

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