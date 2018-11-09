Ученые МГТУ разработают экзоскелеты для рабочих ПАО «ММК»

Ведущие компании с мировым именем уже активно применяют экзоскелеты. Но в России производством промышленных экзоскелетов пока не занимается никто.

Сама идея их создания возникла в связи с прогнозами экспертов: в ближайшие 10 лет кратно возрастет количество рабочих мест с применением экзоскелетов.

Для справки

Экзоскелет — устройство для увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счет внешнего каркаса и приводящих частей

Помимо уменьшения физических нагрузок, экзоскелет обладает такими преимуществами как защита от термического воздействия, уменьшение травматичности рабочего процесса, повышение безопасности труда.

В рамках проекта, заключенного между R&D-центром МГТУ им. Г. И. Носова и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», специалисты МГТУ разработают экзоскелет для дверевого коксовых батарей. Дверевой контролирует открывание и закрывание дверей камер коксования.

Отчет по первому этапу разработки экзоскелета представили на заседании экспертного совета. Фото: «Магнитогорский металл»

На данный момент завершен первый этап проекта.

Директор R&D-центра МГТУ им. Г. И. Носова Денис Якобчук:

— Мы провели видеосъемку работы дверевого, разложили все его движения и сделали математическую модель. Определили нагрузки на коленный, плечевой, тазобедренный, локтевой суставы. Провели анализ нагрузок и, как и предполагалось, наибольшая нагрузка приходится на поясничный отдел позвоночника. Остановились на экзоскелете с гибкой пластиной, который уменьшает нагрузку на 38%.

Отчет по первому этапу разработки экзоскелета был озвучен на заседании экспертного совета «ММК-Индустрия 4.0», который возглавляет генеральный директор комбината Павел Шиляев. Первые результаты проекта получили одобрение, в связи с чем работа продолжается.

Ученым предстоит сделать 3D-моделирование экзоскелета, разработать техническую документацию, прототип, провести тестирование технических решений. Непосредственно выпуск продукта планируется к середине следующего года.