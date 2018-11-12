2018-11-12T14:04:02+03:00
Общество

На благотворительном аукционе в Челябинске выступит Чарли Армстронг

Джазмен выступит с подопечными фонда «Андрюша»
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Джазмен Чарли Армстронг впервые выступит в Челябинске с сольным концертом на Благотворительном салоне Юлии Жаботинской. Культурное светское событие состоится 15 ноября в Изумрудном зале Конгресс-отеля «Малахит». Южноамериканский исполнитель джаза, блюза и фанка исполнит мировые хиты, а также выступит свыпускниками и подопечными фонда «Андрюша».

На благотворительном аукционе, который пройдет в рамках этого события, будут представлены уникальные лоты. В их числе подвес с редким драгоценным камнем — розовым сапфиром из коллекции Lovestory Ювелирного дома Chamovskikh, а также возможность спеть дуэтом с харизматичным Армстронгом.

Гостей ждет изысканный ужин при свечах, благородные напитки, приятные сюрпризы от организаторов. Вечер пройдет в теплой атмосфере, наполненной живым общением, юмором, импровизацией, творчеством.

Среди гостей камерного салона — представители бизнеса, власти, искусства, общественности. Все собранные средства пойдут на организацию X Юбилейной Премии для юных талантов сфере искусства «Андрюша-2019».

Юлия Жаботинская — основатель и руководитель Детского фонда «Андрюша», который десятый год поддерживает юные таланты Челябинской области, организует яркие культурные и благотворительные проекты с участием звезд современного искусства. Два предыдущих события в формате музыкального салонас Ольгой Кабо, Ниной Шацкой и Юрием Розумом вызвали широкий резонанс в культурной и общественной жизни Челябинской области. По их итогам было собрано более миллиона рублей для поддержки талантливых детей южного Урала.

15 ноября, Конгресс-отель «Малахит», Изумрудный зал

Сбор гостей в 18.30

Dresscode: BlackTieInvited

Количество мест ограничено

Стоимость билета: 5500 рублей

Заказ билетов: + 7 351 235-75-55, +7 9165956005 (Viber, WhatsApp)

Купить билет можно на сайте andrusha-fond.timepad.ru

Возрастная категория 18+.

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