2018-11-12T14:04:02+03:00
Общество

Закатали в асфальт! Челябинцы критикуют ремонт парка «Алое поле»

Чиновники ответили на обвинения в вырубке деревьев и уничтожении газонов
Людмила СТЕПАШКИНА
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Здесь, вроде бы, раньше была трава?Здесь, вроде бы, раньше была трава?Фото: Любовь СЛАВИНА
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Активисты движения «Гражданский патруль» бьют тревогу:

— Смесь черного асфальта и серой тротуарной плитки, деревья, корни которых закатаны в лунки — как же бесит это деревенское благоустройство! У меня чувство, что это делается для того, чтобы побыстрее убить всю растительность и наконец-то застроить Алое поле, как и хотели когда-то,» — возмущается лидер челябинского отделения «ГП» Семен Воронин.

— Ради ремонта вырубили шесть многолетних дубов монгольских и черешчатых, десять вековых раскидистых ив. Не парка, — возмущается горожанка в соцсетях.

Неужели пропал парк в центре города?

— Ничего не вырублено. Все деревья на месте, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — Мы только расчистили сорную поросль слева от здания храма Александра Невского на месте разрушенной чаши фонтана. Там, извините, отхожее место было. Убрали максимум три больных дерева, получив на это разрешение специалистов после их обследования. Дубы, липы, яблони, сосны — все цело. В некоторых местах мы даже обогнули деревья дорожками.

— Несколько деревьев закатали в асфальт. Они же погибнут.

— Не погибнут. Мы оставили большие, в полтора метра приствольные круги. И таких деревьев несколько, на будущей детской площадке. Советовались с биологами. Нам пояснили, что полутора метров дереву хватит и для дождевой воды, и для питания корней воздухом. У лип вдоль проспекта Ленина «стаканы» вокруг ствола куда меньше.

Нас заверяют, что диаметра круга дереву хватит. Фото: Любовь СЛАВИНА

Нас заверяют, что диаметра круга дереву хватит.Фото: Любовь СЛАВИНА

— Люди замечают, что и асфальта плитки много, а земли вообще нет.

— Парк Алое поле особенный, он транзитный. Здесь не только гуляют, по территории парка сокращают путь. Парк пересекает множество «народных троп». Люди ходят не под прямыми углами, а по диагонали. Вот мы и думали, оставить ли все как есть или «узаконить» тропы, ведь все равно люди будут ходить именно по ним. Потому мы их вымостили плиткой, приподняв уровень дорожек на 50-70 см, чтобы в дождь они не стояли в грязи. Почему-то никто не говорит, что круговая асфальтовая тропа была пятиметровой ширины, мы сузили ее до трех метров. Этого вполне достаточно.

— А засеивать газоны травой будете?

— Будем на следующий год обязательно. Восстановим все газоны, высадим декоративные многолетние кустарники. Ковровые клумбы будут неуместны из-за перепадов ландшафта. Потому организуем альпийские горки с цветами. Ремонт еще не завершен. Будут и парковые скамьи, и новое освещение.

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