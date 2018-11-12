«Рок-н-ролл мертв?»: челябинец издал книгу про уральскую музыку с AR-технологиями

Екатеринбург в историю российского рока вписали «Чайфы». Шевчуком и Земфирой гордится Уфа. «Моя оборона!» — вопят жители Омска вслед за усопшим Егором Летовым. А Челябинск?

Кто-то почешет затылок и выдаст «Ариэль» — но это, конечно, не тот рок-н-ролл, к которому мы привыкли. Иные вспомнят «Томас», но массовый слушатель за пределами Челябинска их не знает. Выходит, не родились у нас таланты всероссийского масштаба?

Ответ знает челябинский журналист Роман Грибанов. Он выпустил первую в России AR-книгу «Рок Челябинска» — о музыкантах и истории. За западной аббревиатурой AR скрывается понятие «дополненной реальности». Это значит, что при наведении смартфона на страницу, зазвучит песня или покажется клип.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/677406" frameborder="0"></iframe> Рок Челябинска: мертв или еще жив?.

СВОИХ НЕ ЦЕНИМ

— Челябинск — город с многолетней историей успеха в жанрах рок, фолк-рок, эстраде, попсе и так далее. Я написал книгу о тех людях, которых знают в Москве, Петербурге, гастролировали по Европе и Америкам. Им рукоплескали столицы. Просто они в Челябинске не очень известны, — огорошивает Роман Грибанов.

Объясняется документалист все просто — своих не ценим.

— Чтобы помнили, я и написал книгу. Хотя признаюсь, я не уверен, что книгу будет читать кто-то кроме героев и их близких. Но я не расстроен: не было задачи донести книгу до широкой аудитории. Я хотел доказать, что у нас были масса интересных исполнителей, которые творили оригинальную, необычную музыку. Про них я и рассказал.

Роман признает, что обычный челябинец, открыв его книгу, вряд ли найдет знакомое название.

— Остановите на улице 100 челябинцев и спросите про ансамбль «Оптимисты». Ответят: «Даже не слышал». А в ведь этот ВИА появился в 1966 году при ДК ЖД и через два года гастролировал в Мексике. Не москвичи, не ленинградцы туда поехали, а музыканты из провинциального Челябинска. Тогда в Мехико была Олимпиада и наши выступали там в рамках культурной программы.

МИТЯЕВ — ЭТО РОК?

Прошло 50 лет и их уже никто не помнит. Ладно, полвека — солидный срок. Но ведь были звезды и в 90-х.

— Например, врач и музыкант Игорь Кривопалов-Москвин написал несколько оригинальных мюзиклов. Но они никому не нужны. Ни один режиссер не хочет за них взяться. Хотя в Челябинске не играют оригинальных мюзиклов.

— В книге упоминаются Олег Митяев, «Уральский Диксилэнд», тот же «Ариэль». Но ведь это не рок?

— Рок — значит судьба, фатум. Читайте подзаголовок: «Провинциальные истории непопулярной музыки». В книге 124 главы, 124 истории успеха, неудач, о том, как складывался наш шоу-бизнес. Я не пишу про музыку. Есть глава про фарцовщиков, которые продавали кассеты и пластинки. Например, был такой чемпион по дзюдо Виктор Битанов. Во время соревнований на Западе он закупал пластинок и привозил их в Челябинск.

— Где можно найти книгу?

Две книжки я отправил по тюрьмам — два героя сидят. Одну отправил Дмитрию Ковину — челябинскому режиссеру, который сейчас служит в ВМФ. Все остальное буду продавать на презентациях.

14 ноября (19.30) в публичной библиотеке.

22 ноября в «Лаборатория живого пива»

5 декабря в антипабе «The Бочка»

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