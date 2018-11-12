2018-11-12T15:15:54+03:00
Общество

В ответ на жалобы про мусор чиновники предложили селянам заняться самовоспитанием

Жители небольшого поселка в Челябинской области спорят: имеет ли чиновник право переходить на лирику в деловых письмах
Лидия ПЕСКОВА
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Общественников возмутила конструкция забора, в трубы которого толкают мусор. Фото: группа "Гражданский патруль" в соцсетях.Общественников возмутила конструкция забора, в трубы которого толкают мусор. Фото: группа "Гражданский патруль" в соцсетях.
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Чиновники из поселка Миасский уже прославились на всю страну нетривиальным ответом на жалобы общественного движения «Гражданский патруль». Летом местные жители попросили облагородить разбитый газон: убрать покрышки от автомобилей, в которых разбили самодельные клумбы. Все это выглядело убого, а к тому же, по мнению самих селян, влияло пагубно на экологию.

«Семь покрышек не могут разрушить экологию в селе Миасское. Может, вам стоит решить проблему в масштабах планеты? Обратитесь в Автопром, предложите вернуться к деревянным колесам, отказаться от производства каучука, ведь ходить в лаптях и спать на соломе очень экологично», — ответил людям замглавы поселения Анатолий Андриянов.

И добавил ниже: «Пишите, придумывайте поводы для жалоб, ведь бумага, как говорил классик, все стерпит!»

НАМЕК НЕ ПОНЯТ

Новый повод, и, правда, не заставил себя долго ждать. На днях активисты «Гражданского патруля» пожаловались на заборы из полых труб, внутрь которых народ то и дело толкает фантики и бумажки. «Если без заборов никак не обойтись, пусть они будут закрытые, без каких-либо возможностей оставить в них мусор», — предложили местные жители.

«Установленное пешеходное ограждение отвечает требованиям безопасности. А соблюдение чистоты и порядка в общественных местах — это вопрос воспитания и сознания самих жителей и их детей», — ответил глава Красноармейского района Юрий Сакулин.

Чиновники посоветовали активистам следить на за заборами, а за собой.

Чиновники посоветовали активистам следить на за заборами, а за собой.

Активисты опять недовольны: мы намекали, что селу нужны новые урны, а нас решили воспитывать!

«МНОГО И НЕ ПО ДЕЛУ»

Увы, но власти не стали комментировать свои письма. Как удалось узнать «Комсомолке», чиновники из Миасского уже стреляются от напора «Гражданского патруля». Жалобы поступают одна за одной, и не всегда, по словам представителей власти, они обоснованы.

Может быть, оттого и потянуло чиновников в лирику: то отсылают своих земляков в Автопром, то намекают на качество воспитания. А «Патруль» выкладывает эти странные письма в соцсети.

Пора бы сторонам встретиться за столом переговоров и найти, наконец, общий язык.

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