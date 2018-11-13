Учитесь падать: как избежать травм на первом гололеде

Медленно, но верно зима на Южном Урале вступает в свои права. Очарованные первым снегом и белой красотой, мы забываем, что зимой нас подстерегает множество опасностей. Именно в зимний сезон повышается риск разного рода травм. Наше пренебрежение элементарными правилами безопасности на скользких улицах и в заснеженных дворах влечет за собой печальные последствия: падения, ушибы, растяжения и переломы.

Самые распространенные зимние травмы:

1. Перелом нижней трети лучевой кости.

2. Перелом плечевой кости, костей предплечья (из-за падения на локоть или плечо).

3. Травмы голеностопного сустава (перелом лодыжек).

4. Перелом бедренной кости (у людей старшего возраста).

5. Ушиб головы. Причем ушиб мягких тканей не так страшен, как сотрясение мозга, а еще более тяжелое повреждение — ушиб головного мозга, вплоть до длительной потери сознания.

6. Травмы при занятиях зимними видами спорта — катание на коньках, сноуборде и лыжах, особенно горных

Любителям горных лыж нужно максимально позаботиться о коленных суставах. Техника катания в этом спорте предполагает выпады, сгибания, отталкивания, резкие повороты, а это серьезная нагрузка для суставов. В случае падения обязательно объективно оцените свое состояние — сможете ли вы самостоятельно добраться вниз. Если есть сомнения — вызывайте спасателей.

Леонид Курзов, главный врач клиники «Канон» травматолог-ортопед

Как же уберечь себя от травм в период холодов и что делать, если неприятность все-таки случилась? Советует главный врач клиники «Канон» травматолог-ортопед Леонид Курзов.

Основные проблемы — невнимательность к собственному здоровью, игнорирование элементарной подготовки, отсутствие должной экипировки и учета погодных условий, переоценка своих сил и возможностей.

В период подготовки к сезону обратите внимание на обувь, соответствие и сохранность протектора на подошве, подготовьте удобную и легкую верхнюю одежду. Перед выходом на работу или пешей прогулкой нелишним будет посмотреть на градусник за окном, оценить погоду. Элементарная разминка, утренняя гимнастика позволят утром полностью проснуться и подготовить мышцы, связки, суставы к работе и нагрузке. Для пожилых людей иногда не зазорно отправиться куда-либо в сопровождении (можно под руку) родственников или друзей. Актуально использование противоскользящих устройств на обувь и дополнительных средств опоры (трость, ходунки). Для пожилых людей очень полезны специальные занятия по коррекции и поддержанию равновесия при ходьбе и передвижениях. Наличие заболеваний, влияющих на физическое состояние и активность, требует внимательного и критического отношения к самочувствию перед выходом из дома. Отдельно хочется сделать акцент на осторожность и профилактику падений и травм людям с остеопорозом.

Учитесь падать

В идеале лучше заранее отработать на практике следующие правила.

• При падении не бойтесь испачкать или порвать одежду! Падайте удобно!

• При падении назад необходимо сгруппироваться, напрячь мышцы и падать не на копчик, а на ягодицы, при этом стараясь сделать перекат на спину. Подбородок нужно прижать к груди. Это спасет от удара затылком.

• Падая на бок, ни в коем случае не выставляйте прямые руки — их лучше согнуть и пытаться как бы проскользнуть, чтобы смягчить удар о землю.

• При падении вперед действуем аналогично — руки работают, как амортизатор, главное — не приземляться со всей силой, перенося на них всю массу тела.

Потренируйтесь. Действия при падении должны совершаться на автомате. Таким образом, удастся избежать переломов, сильных ушибов и вывихов.

Первая помощь пострадавшему при падении

Во-первых, необходимо обеспечить неподвижность травмированной поверхности. Это можно сделать с помощью иммобилизирующей повязки, предварительно зафиксировав поврежденную конечность подручными материалами: картонкой, дощечкой и т.п. На место перелома нужно приложить лед или снег, но нельзя допустить переохлаждения.

Во-вторых, немедленно вызвать скорую помощь или, как можно скорее добраться до травмпункта.

— После обращения в травмпункт, даже если рентген показал, что перелома нет, советуем обратиться на консультацию к нашим хирургам-травматологам. Тем более, что мы работаем по полисам ОМС, соответственно многие эффективные манипуляции, определенные операции есть возможность сделать бесплатно, — подчеркивает Леонид Курзов. — Мы практически ежедневно сталкиваемся с пациентами, которые однажды не долечили ушиб или растяжение и дотянули до неизбежной операции. Ведь часто бывает, что ссадины, ушибы и гематомы могут скрывать глубокие повреждения. А спустя некоторое время выясняется, что наличие этих повреждений требует серьезного лечения и реабилитации.

Клиника «Канон»

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