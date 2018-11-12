Сотрудница колонии из Челябинска рассказала, как ее бил начальник

Екатерина Шакурова служила в ИК-5 Челябинска. Это женская колония, где сидят «первоходы». Капитан и мать двоих детей была начальником караула — возглавляла охрану своей смены. Пять лет назад челябинку уволили первый раз. С тех пор началась ее борьба с бывшими начальниками. Сейчас женщина обратилась к руководителю следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСИН Геннадию Корниенко.

Капитан ФСИН рассказала о том, как ее избили руководители.Видео За права человека

«ОНИ ПРИЗНАЛИСЬ И ДЕЛО ЗАКРЫЛИ»

— Первый раз уволили по сокращению штата. Но у меня двое малолетних детей. Я обратилась в прокуратуру и меня восстановили. Спустя два года опять уволили — якобы, я отказывалась от службы. За полчаса до начала смены ставили другого сотрудника, а меня на работу не пускали — толкали на прогулы. Два года назад суд меня восстановил, но руководство вновь нашло причину меня уволить. Якобы, закончился рабочий контракт, — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» — Челябинск» Екатерина Шакурова.

По словам экс-сотрудницы, в ее истории было и рукоприкладство со стороны мужчины-руководителя.

— 2014 год. Начальник не пускал на работу — выталкивал из кабинета. Несколько раз ударил по голове. После этого я лежала в госпитале. Следственный комитет начал расследовать уголовное дело. Моего начальника и еще одного руководителя, который присутствовал при этом, проверили на полиграфе. Детектор подтвердил мои слова, после чего мужчины дали признательные показания. А на следующий день уголовное дело закрыли. Следователь написал, что меня ударили по неосторожности, а превышения полномочий не было, — поделилась Екатерина.

Районный и областной суд Екатерина проиграла. Говорит, что готова идти в Верховный, но сначала хочет добиться возобновления уголовного дела. Если проиграть дело в Верховном суде, до дальше обжаловать уже некуда. На прошлой неделе Екатерина ездила на прием в Генпрокуратуру. Там обещали посмотреть решения суда.

— Возвращаться на службу особого желания нет. Но у меня уже накапал стаж — я могу выйти на пенсию и получить субсидию на жилье. Сейчас мы с двумя детьми живем на съемной квартире. За нее огромный долг — 200 тысяч рублей. Постоянно ищу подработки, бывший муж алиментами помогает, родители.

УВОЛЬНЕНИЯ ЗАКОННЫ

— Информация бывшей сотрудницы не соответствует действительности, — заявляют в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области. — Она служила почти 10 лет с 2006 года. В 2015 году началась служебная проверка по итогом которой Екатерину Шакурову уволили. Она не исполняла должностные обязанности. Увольнение она посчитала незаконным и обратилась в суд. Несколько судов признали увольнение законным. Жалобы Шакуровой на то, что она была якобы избита своим коллегой, также не соответствуют действительности. Уголовное дело закрыли в связи с отсутствием состава преступлений.

Отметим, что история развивается на фоне двух громких скандалов в полиции. В Уфе три начальника подозреваются в изнасиловании 23-летней основательницы. Но была ли оргия в кабинете руководителя — большой вопрос.

В Челябинске многодетная мать, которая несла службу сержантом ППС рассказала о домогательствах начальника. После этого руководство решило подать на нее в суд за клевету.

— Ее никто не бил. Да, начальник вытолкнул из кабинета, после провокации. Сотрудница скандальная, долго с ней судились. В нескольких инстанциях подтвердили, что ее увольнение законно. Если просто описать суть конфликта: у женщины были разногласия с руководством по поводу графика. Она не хотела выходить в ночные смены. Приходила на работу и просто сидела на стуле, а когда ей делали замечания — снимала на телефон, — рассказал «КП» источник, знакомый с ситацией.

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