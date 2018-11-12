2018-11-12T20:45:16+03:00
Общество

Обсуждаем! Жители Копейска наполняют предложениями программу «Реальные дела»

Проект, инициированный губернатором Борисом Дубровским, одобрен южноуральцами
Ольга АНТОНОВА
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Разговор копейчан получился деловым и продуктивным. Фото: gubernator74.ruРазговор копейчан получился деловым и продуктивным. Фото: gubernator74.ru
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В Копейске, в п. Старокамышинск, прошла дискуссионная площадка по выбору объектов инфраструктуры для ремонта и благоустройства по проекту губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела». В зале ДК им. Маяковского собрались жители п. Бажово, Октябрьского, Старокамышинска, Калачева, Заозерного и Железнодорожного.

Жительница Старокомышинска Лариса Акулова предложила в будущем году, за счет выделяемых губернатором средств по проекту «Реальные дела», капитально отремонтировать фасад ДК им Маяковского.

В 2019 г заложат парк возле ДК им Бажова, в п. Горняк рядом со стадионом построят сквер, построят прилегающий к стадиону сквер, отремонтируют основной тротуар в п. Железнодорожный.

В п. Октябрьский откроется дополнительный офис МФЦ. Инициаторами открытия МФЦ выступили жители поселка, а помощь в реализации проекта по оснащению оборудованием оказали областные власти.

По решению губернатора Дубровского в следующем году Копейск получит 38 млн руб на строительство нового участка магистрального водовода Челябинск-Копейск, в районе п. Синеглазово. Старый участок водовода построили в 1952 г, он в аварийном состоянии.

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