2018-11-12T21:12:46+03:00
Общество

Порядок и уют. Более 1,5 миллиардов в будущем году направят на создание комфортной городской среды в Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский утвердил региональную часть федеральной программы
Ольга АНТОНОВА
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По федеральной программе в Челябинске ремонтируется парк "Алое поле".По федеральной программе в Челябинске ремонтируется парк "Алое поле".
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— Проект «Формирование комфортной городской среды» в регионе вписан в стратегическое направление «Жилье и городская среда». Ему правительство области уделяет особое внимание. Проект долгосрочный, влияет на экономику и инфраструктуру. Но важнее социальный эффект. Программа позволяет создавать новые места притяжения, благоустраивать парки, скверы, спортивные и детские площадки, — подчеркнул Борис Дубровский.

В следующем году на реализацию проекта в регионе направят 1 млрд 575 млн рублей, из них 1 млрд 357 млн выделены из федерального бюджета. Софинансирование из бюджета Челябинской области составит 218 млн рублей.

Дубровский принял решение поощрить малые города, которые участвовали в нынешнем году во Всероссийском конкурсе благоустройства. Для них объем финансирования вырастет в три раза. Больше денег получит Троицк, Снежинск, Кыштым, Сатка, Южноруальск, Аша и Карабаш. Остальные муниципальные образования, как и в 2018 году, получат средства пропорционально численности населения.

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