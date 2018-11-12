Порядок и уют. Более 1,5 миллиардов в будущем году направят на создание комфортной городской среды в Челябинской области

— Проект «Формирование комфортной городской среды» в регионе вписан в стратегическое направление «Жилье и городская среда». Ему правительство области уделяет особое внимание. Проект долгосрочный, влияет на экономику и инфраструктуру. Но важнее социальный эффект. Программа позволяет создавать новые места притяжения, благоустраивать парки, скверы, спортивные и детские площадки, — подчеркнул Борис Дубровский.

В следующем году на реализацию проекта в регионе направят 1 млрд 575 млн рублей, из них 1 млрд 357 млн выделены из федерального бюджета. Софинансирование из бюджета Челябинской области составит 218 млн рублей.

Дубровский принял решение поощрить малые города, которые участвовали в нынешнем году во Всероссийском конкурсе благоустройства. Для них объем финансирования вырастет в три раза. Больше денег получит Троицк, Снежинск, Кыштым, Сатка, Южноруальск, Аша и Карабаш. Остальные муниципальные образования, как и в 2018 году, получат средства пропорционально численности населения.