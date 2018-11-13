Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, приглашают на грандиозный новогодний праздник

В Челябинске началась подготовка к самому масштабному благотворительному новогоднему проекту. 8 и 9 декабре в холле ледовой арены «Трактор» в шестой раз пройдут «Необыкновенные Елки», организатором которых выступает общественная организация молодежи с инвалидностью и волонтеров «Наше место». В этом году гостями праздникам станет более пяти тысяч человек: семьи, воспитывающие «особых» детей и молодежь с инвалидностью.

«Елки» — это большой волонтерский проект. Сотни артистов, танцоров, мастеров прикладного творчества, декораторов, студентов объединяются, чтобы подарить праздник «особенным» детям и молодежи с инвалидностью.

— В этом году гости попадут в большой сказочный город, на улицах которого можно будет поучаствовать в музыкальном параде, увидеть увлекательные шоу-номера, встретить необычных персонажей из популярных российских и зарубежных мультфильмов, — говорит председатель ЧРОО молодежи с ограниченными возможностями «Наше место» Мария Дусмухамметова. — Маленькие гости «Елок» смогут принять участие в разнообразных мастер-классах: сделать новогодние открытки, чердачные игрушки, самолеты, росписать вкусные пряники и деревянные игрушки на елку. Каждого маленького «особого» гостя «Елок» ждет сладкий подарок с игрушкой.

Сейчас участники театральной студии клуба «Наше место», в составе которой более 50 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и волонтеры, активно репетируют и готовятся к сказочному действию, чтобы вновь удивить гостей «Необыкновенных Елок».

Выдача бесплатных пригласительных билетов пройдет в офисе клуба «Наше место» с 12 до 23 ноября.

Все правила выдачи билетов можно узнать в группе ВКонтакте vk.com/nashaskazka74 и по телефону: 8-932-304-50-60.

«Необыкновенные Еки» — это благотворительный проект Челябинской региональной общественной организации молодежи с инвалидностью «Наше место». С 2013 года было организовано 20 «ЕлокЕ, гостями которых стало порядка 25000 человек.

Каждый год холл ледовой арены «Трактор» переоборудуется в парк развлечений с «доступными» для детей с инвалидностью развлекательными площадками, познавательными мастер-классами, шоу-программой.

Каждый год «Елки» готовят и помогают их проводить не менее 200 волонтеров, включаю студентов, школьников, декораторов, артистов.

Пригласительные всегда бесплатны и выдаются в офисе организаторов по предъявлению справки об инвалидности будущего гостя.

Каждый «необыкновенный» ребенок до 13 лет включительно получает сладкий подарок от Деда Мороза.

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