2018-11-13T09:22:01+03:00
Общество

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, приглашают на грандиозный новогодний праздник

В Челябинске пройдут «Необыкновенные Елки»
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Челябинске началась подготовка к самому масштабному благотворительному новогоднему проекту. 8 и 9 декабре в холле ледовой арены «Трактор» в шестой раз пройдут «Необыкновенные Елки», организатором которых выступает общественная организация молодежи с инвалидностью и волонтеров «Наше место». В этом году гостями праздникам станет более пяти тысяч человек: семьи, воспитывающие «особых» детей и молодежь с инвалидностью.

«Елки» — это большой волонтерский проект. Сотни артистов, танцоров, мастеров прикладного творчества, декораторов, студентов объединяются, чтобы подарить праздник «особенным» детям и молодежи с инвалидностью.

— В этом году гости попадут в большой сказочный город, на улицах которого можно будет поучаствовать в музыкальном параде, увидеть увлекательные шоу-номера, встретить необычных персонажей из популярных российских и зарубежных мультфильмов, — говорит председатель ЧРОО молодежи с ограниченными возможностями «Наше место» Мария Дусмухамметова. — Маленькие гости «Елок» смогут принять участие в разнообразных мастер-классах: сделать новогодние открытки, чердачные игрушки, самолеты, росписать вкусные пряники и деревянные игрушки на елку. Каждого маленького «особого» гостя «Елок» ждет сладкий подарок с игрушкой.

Сейчас участники театральной студии клуба «Наше место», в составе которой более 50 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и волонтеры, активно репетируют и готовятся к сказочному действию, чтобы вновь удивить гостей «Необыкновенных Елок».

Выдача бесплатных пригласительных билетов пройдет в офисе клуба «Наше место» с 12 до 23 ноября.

Все правила выдачи билетов можно узнать в группе ВКонтакте vk.com/nashaskazka74 и по телефону: 8-932-304-50-60.

«Необыкновенные Еки» — это благотворительный проект Челябинской региональной общественной организации молодежи с инвалидностью «Наше место». С 2013 года было организовано 20 «ЕлокЕ, гостями которых стало порядка 25000 человек.

Каждый год холл ледовой арены «Трактор» переоборудуется в парк развлечений с «доступными» для детей с инвалидностью развлекательными площадками, познавательными мастер-классами, шоу-программой.

Каждый год «Елки» готовят и помогают их проводить не менее 200 волонтеров, включаю студентов, школьников, декораторов, артистов.

Пригласительные всегда бесплатны и выдаются в офисе организаторов по предъявлению справки об инвалидности будущего гостя.

Каждый «необыкновенный» ребенок до 13 лет включительно получает сладкий подарок от Деда Мороза.

Группа ВКонтакте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Болельщиков приглашают в «Юность» поболеть за «Челмет»
Жителей Челябинской области бесплатно проверят на диабет
Южноуральских предпринимателей просят рассказать о коррупции в регионе
В Челябинской области грузовик протаранил иномарку и врезался в трамвай
Прокуратура нашла нарушения в челябинской школе, где отравились дети
В Челябинске искусственным интеллектом оснастили еще больше парковок
В Челябинске «сетевую» воду покрасят в зеленый цвет
В Челябинске одного из начальников РЖД будут судить за взятку
Житель Кургана ехал на могилу к жене и погубил в аварии дочь
Челябинская область строит мосты туристической дружбы с Казахстаном
Житель Челябинской области подстрелил собаку, терзавшую его сына
Житель Магнитогорска не заплатил в кафе за блюдо, которое испортило ему аппетит
«Марсианские розы»: необычное небесное явление поразило жителей Челябинской области
В Челябинске парикмахер разнесла салон красоты на глазах у клиентов
Полетим! Челябинск и Алма-Ату свяжет авиарейс
Будем здоровы! Более 140 миллиардов направил губернатор Дубровский в здравоохранение
Житель Челябинской области спас двух птиц, вмерзших в пруд
В Челябинске простятся с бывшим начальником автомобильного института Анатолием Жежерой
В Челябинской области дочь будут судить за убийство престарелой матери
На жительницу Челябинска возбудили дело из-за няни, бросившей детей у гипермаркета
В Челябинске восьмиклассник покончил с собой, пока родителей не было дома
В Челябинской области посетитель торгового павильона изрезал продавца
«Вышла из строя электроника»: в Магнитогорске починили городские куранты
Челябинский «Трактор» уволил нападающего Евгения Лапенкова
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
В Челябинске открыли первую ледовую площадку во дворе
Прокуратура нашла виновника забастовки водителей автобусов Челябинска и требует завести уголовное дело