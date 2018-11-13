2018-11-13T09:22:01+03:00
Общество

Челябинск и Алма-Ату свяжет прямой авиарейс

Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский
Ольга АНТОНОВА
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Челябинских туристов ждут на живописных курортах Казахстана. А жителей соседней республики - на Южном Урале. Фото: Павел Уткин.Челябинских туристов ждут на живописных курортах Казахстана. А жителей соседней республики - на Южном Урале. Фото: Павел Уткин.
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Губернатор Челябинской области акцентировал внимание на важности усиления работы в области туризма между Челябинской областью и соседним Казахстаном. Прежде всего, в Алма-Ату.

Планируется, что авиарейс будет прямым и еженедельным.

— Для нас авиарейс интересен еще и как транзитный, поэтому работаем с казахскими коллегами над стыковкой наших рейсов с внутренними рейсами Казахстана. У наших казахских партнеров есть встречный интерес, связанный с туристическим комплексом нашего региона, — пояснил Борис Дубровский.

В 2017 году услугами организованного туристического сектора воспользовалось 930 тысяч гостей Южного Урала. Прирост туристов в ведущие горнолыжные центры области в дни зимних каникул достигает 20%. По словам губернатора, на Форуме отметили значимость развития событийного — фестивального туризма, и в этом плане Челябинская область активно использует многонациональный потенциал региона.

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