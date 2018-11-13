Решение квартирного вопроса многодетных семей: есть альтернатива земельному участку

В семье копейчан Павла и Анны Подоляк растут три сына. Старший учится в первом классе, средний ходит в детсад, младшему исполнилось 11 месяцев. Своей квартиры пока нет, снимают двухкомнатную. Но аренда — это временный вариант, хочется своего. Чтобы у мальчишек были свои комнаты, и просторная гостиная, и комната родителей. Подоляк встали в очередь на земельный участок, но строиться не хотели: ни времени, ни лишних средств на стройку у семьи с маленькими детишками нет.

А теперь у Павла и Анны и еще нескольких тысяч многодетных семей Челябинской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на земельный участок, есть альтернатива. По инициативе губернатора Бориса Дубровского в закон Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства» внесено изменение. Альтернативной земле стала разовая денежная выплата — чуть более 251 тыс. руб.

«ЛУЧШЕ ДЕНЬГАМИ»

В нынешнем году в бюджете Челябинской области запланировано 25 млн 149 тыс. руб на выплату 100 семьям. В проекте областного бюджета на 2019 год заложено 88 млн 276 тыс. руб. Выплату сможет получить 351 семья.

— Конечно, мы предпочли деньги, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Анна Подоляк. — В центре Копейска мы присмотрели квартиру площадью 80 кв. метров. Для покупки нам придется оформить небольшую по сумме ипотеку, а еще мы используем губернаторскую выплату, материнский капитал и собственные сбережения. Спасибо губернатору: покупка квартиры не обернется большими долгами. И снимать чужие углы больше не придется.

Павел и Анна Подоляк одними из первых многодетных очередников на льготный земельный участок подали заявление на получение разовой выплаты. И народ идет: многим право выбора пришлось по вкусу.

Начальник управления социальной защиты администрации Копейского городского округа Ирина Щерба подтверждает: запрос на выплату среди многодетных популярен.

— В первые дни приема документов сданы четыре пакета бумаг. Право выбора расширят возможности многодетных. Земельный участок — это, прежде всего, география. Если выдали в Копейске и вокруг, значит, и строиться там придется. А с выплатой квартирный вопрос можно решить и в Челябинске, и в другом городе — все зависит от решения семьи. Людям это нравится.

«ВТОРИЧКА» ИЛИ НОВОСТРОЙКА — РЕШАТЬ СЕМЬЕ

— Губернатором Челябинской области Борисом Дубровским было принято решение о дополнительных мерах социальной поддержки тех многодетных семей Челябинской области, которые сегодня стоят в очереди на получение льготного земельного участка. Если по каким-то причинам очередник не имеет решать вопросы с этим земельным участком или он находится в других обязательствах по улучшению жилищных условий, законодательством Челябинской области теперь предусмотрена разовая выплата взамен участка. Сумма носит целевой характер, может быть направлена на покупку жилья на вторичном рынке или в качестве взноса в долевом участии в строительстве жилья, на погашение по ипотечному кредиту, — говорит министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

СДАВАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ!

Если решение о замене земельного участка на выплату принято, для семьи устанавливается срок в шесть месяцев для поиска варианта покупки.

Если уже заключен ипотечный договор, семья может внести сумму на погашение части кредита.

Но есть и условия.

Во-первых, семья должна воспитывать трех и более детей возрастом до 18 лет, либо дети должны быть учащимися общеобразовательных учреждений дневной формы обучения (возраст обучающегося — до 23 лет).

Во-вторых, семья должна проживать более пяти лет на территории Челябинской области.

И, главное, нуждаться в улучшении жилищных условий и стоять в очереди на получение земельного участка.

Работа по приему заявлений на получение выплаты идет. Обращаться нужно в районные управления соцзащиты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Нужно дать людям право выбора и законодательно закрепить возможность получить денежные средства для улучшения жилищных условий. Так будет создан реальный механизм решения проблемы, актуальной для тысяч многодетных семей Челябинской области. Важным остается вопрос о предоставлении земельных участков для жилищного строительства. В ряде муниципалитетов, прежде всего в Челябинске, это является неразрешимой проблемой из-за отсутствия необходимых участков. Вместо них многие семьи готовы получить денежную компенсацию. И это пожелание мы должны учитывать.