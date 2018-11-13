Не стреляйте в белых лебедей! В Челябинске браконьеры изувечили краснокнижных птиц

Белоснежный лебедь-шипун дергается от боли. Если б птица могла говорить, рассказала бы, как пулей ей пробило крыло, как она пыталась убежать от смерти, истекая кровью. И как горит огнем сломанный сустав.

Раненую краснокнижную птицу в зооприют Даллакяна «Спаси меня!» привезла из-под Миасса председатель Челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева.

И она же принесла еще одного подранка — птенца лебедя-кликуна. Долговязый пока покрыт младенческим пухом. Он громко кричит: зовет мать. У него травмировано крыло.

Третьего новенького готовят к ампутации лапы. На озере в Аргаяшском районе он запутался в сетях, расставленных браконьерами на рыбу.

Четвертый малыш живодерам не попался. Его отловили на Карповом пруду. Птица ослабла, не могла летать.

Лебеди в челябинском приюте.

— С этим птенцом произошла типичная история, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Ирина.- Люди отловили птицу, вызвали МЧС, но не сообщили об этом в министерство экологии. С краснокнижными птицами так поступать нельзя.

Мы примчались по звонку местных жителей. Спрашиваем: «Куда лебедя денете?» Отвечают: «В машину, под одеяло. Потом пристроим куда-нибудь». Так поступать нельзя! Отлавливать птицу могут только инспекторы минэкологии и специалисты. К тому же, неумелыми действиями пернатого можно погубить.

КСТАТИ

Зимовать и лечиться новички будут в зооприюте. Если вы хотите помочь приюту, звоните: (351) 278-88-28, 792-95-78.

P.S. Если вы увидели лебедя, обращайтесь в Министерство экологии Челябинской области: (351) 266-65-98.

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