Прием заявок на соискание премии «Малая энергетика — большие достижения» продлен до 15 ноября

Прием заявок на соискание VI Международной премии «Малая энергетика — большие достижения» продлен до 15 ноября. Уже со следующей недели к анализу заявленных проектов приступит Экспертный Совет Премии. Имена победителей в шести номинациях будут названы 7 декабря в Москве, в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ.

Напомним, в этом году VI Международная премия «Малая энергетика — большие достижения» будет вручаться по 6 номинация: «Лучший проект в области малой энергетики мощностью до 5 МВт»; «Лучший проект в области малой энергетики мощностью от 5 МВт»; «Лучший проект в области альтернативной энергетики»; «Инновационная разработка в сфере энергетики», «Инвестор года в энергетике» и «За вклад в развитие отрасли».

«Уже сейчас можно сказать, что интерес к Премии в этом году высокий, — прокомментировал организатор проекта, президент Ассоциации малой энергетики, член Генерального совета «Деловой России» Максим Загорнов. — Заявки поступают из разных регионов России, а также из-за рубежа. По многочисленным просьбам конкурсантов прием документов на участие в конкурсе продлили до 15 ноября, чтобы дать возможность всем профильным компаниям заявить о своих проектах».

Победители 2017 года.

Уже со следующей недели к анализу поступивших заявок приступит Экспертный Совет премии. В него вошли представители бизнес-сообщества РФ, федеральных и региональных органов государственной власти, ректоры и ученые профильных ВУЗов страны. В этом году в Экспертный совет Премии-2018 также вошел академик РАН, заслуженный деятель науки Новосибирской области, инициатор развития петротермальной энергетики, лауреат премии «Глобальная энергия-2018» Сергей Алексеенко. Накануне он обратился к конкурсантам этого года:

«С удовлетворением отметил, что в рамках Премии поощряются и лучшие проекты в сфере альтернативной энергетики. Уверен, что заявленные на конкурс проекты позволят выявить успешные практики и технологии в области солнечной, геотермальной, ветроэнергетики, — отметил Сергей Алексеенко. — Только за последние 15 лет генерация энергии за счет возобновляемых источников выросла с 2% до 10%. Это колоссальный скачок, и рост ограничивается только относительной дороговизной возобновляемых источников. Но решение этого вопроса — дело ближайшего будущего. Надеюсь, что и в конкурсных проектах будут предложены пути решения этой задачи».

Сергей Алексеенко.

Голосование членов Экспертного Совета за лучшие проекты года по утвержденной методологии в этом году впервые будет очным. Торжественная церемония вручения Премии пройдет 7 декабря в Москве, в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. В мероприятии примут участие первый заместитель председателя комитета энергетики Государственной Думы Сергей Есяков, президент бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик, член Совета директоров технопарка SOPHIA ANTIPOLIS Доминик Фаш, представители Минэнерго РФ, лидеры отрасли, поставщики энергооборудования, промышленники, инвесторы. Прямую радиотрансляцию мероприятия на 400 городов России будет вести радио «Комсомольская правда».

Принять участие в международном конкурсе «Малая энергетика — большие достижения» можно бесплатно, подав заявку до 15 ноября на эл. адрес: award@energo-union.com Подробности проекта можно узнать на официальном сайте мероприятия energo-union.com