Разоблачение Николая Соболева от ТНТ4: что скрывает популярный блогер?

Ведущий шоу «Деньги или позор» дядя Витя унизил Николая Соболева. Или, наоборот, Николай Соболев унизил дядю Витю. Каждый должен сделать свой вывод сам.

19 ноября в 23:30 премьера на ТНТ4 — шоу «Деньги или позор» с самым популярным блогером Рунета Николаем Соболевым. Он известный борец за правду, поэтому ТНТ4 расскажет о его участии в «Деньги или позор» максимально открыто и правдиво. Всех ли своих принципов придерживался Николай Соболев на шоу?

— Если мне нравится само шоу, нравится и присутствие на нем. На «Деньги или позор» вдвойне было прикольно прийти, потому что оно связано с юмором. Хотя на какие-то вещи я сразу не был готов, — комментирует блогер Николай Соболев. — Я о тех поступках, которые совершали предыдущие участники. Сосок свиньи точно не стал бы лизать, как Вадим Галыгин.

Николай утверждал, что всегда отказывается от сомнительных рекламных заказов. Что в результате? На шоу «Деньги или позор» он за 200 000 рублей прорекламировал костюмы из седых волос любовниц Прохора Шаляпина и Гогена Солнцева. Весьма сомнительно!

Николай говорил, что все шутки про него закончились еще в шоу «Прожарка». Это вранье, вот еще одна от дяди Вити: «У Николая Соболева началась черная полоса в жизни, иначе как объяснить, что он уже второй раз приходит на ТНТ4».

Соболев зарекался принимать участие в скандальных программах такого формата, как «Пусть говорят». Это утверждение тоже не проходит: в рамках «Деньги или позор» он снова оказался на подобном ток-шоу, но только в роли жертвы. Экспертами выступили типичные зрители «Пусть говорят» возраста 65+, которые высказали свое объективное мнение о блогере и дали советы, как ему правильно жить.

ТНТ4 не призывает верить во всю вышеизложенную информацию. Это просто одна из точек зрения. Чтобы сформировать свое мнение, смотри выпуск шоу «Деньги или позор» с Николаем Соболевым 19 ноября в 23:30 на ТНТ4!