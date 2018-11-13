Дорогами добра: челябинцы собрали подарки для больных ребятишек

Челябинка Любовь Соловьева не любит просить о помощи. С трудностями она привыкла справляться сама. Но тянуть груз нелегких забот с каждым годом становится тяжелее. Любовь воспитывает одна сына-школьника и кроху-дочку. Девочка пострадала при родах и даже в четыре года не умеет сидеть, держать голову. Маме приходится носить девочку на руках. Сил на это — физических и моральных — уже не хватает.

Поддержать мамочку решили в Челябинском областном благотворительном фонде «Надежда». Специально ко Дню инвалидов здесь устроили маленький праздник для мам детей-инвалидов.

— Министерство социальных отношений помогло нам собрать каждой маме набор полезных вещей: подушки, постельные принадлежности, полотенца. Депутат заксорбания области Дмитрий Альтман — подарил памперсы для тяжелых больных. Все это пригодиться в уходе за лежачими ребятишками. А компании «Ариант» и «Руслада» приготовили для ребят вкусные гостинцы: сладости, газировку, — говорит председатель благотворительного фонда «Надежда» Надежда Батист.

Надежда Батист (вторая справа), Дмитрий Альтман и другие сотрудники фонда "Надежда". Фото: Игорь Филонов.

Впрочем, организованный для мам праздник не закончился простой раздачей подарков. У многих женщин накопились вопросы по льготам, по выдаче бесплатных лекарств. Обсудить их решили с одним из членов попечительского совета фонда — главным врачом ЧОКБ Дмитрием Альтманом. Он лично пришел на встречу.

Мама шестилетнего Валеры, прикованного болезнью к постели, Наталья Мураро пожаловалась на то, что мальчишке не выдают противосудорожные лекарства бесплатно. А мать одиннадцати детей Дина Мельник призналась, что ей отказали в статусе матери-героини: якобы, опыта маловато… Альтман пообещал разобраться как врач и как депутат.

Настоящей проблемой для семей с инвалидами стали инвалидные кресла. Сегодня в области их закупают, не думая об особенностях ребенка, — одинаковые для всех. А потом во многих семьях они пылятся на балконах, так как пользоваться устройством ребенок не может. Альтман пообещал, что попросит чиновников закупать технику с учетом разных потребностей. И поднимет вопрос индексации материнских пособий для матерей детей-инвалидов. На Южном Урале мамочки получают около пяти тысяч, а в некоторых регионах России — уже по 12 тысяч рублей.

Фото: Игорь Филонов.

— Отрадно видеть, что мамы преданы своим детям и стараются обеспечить им полноценную жизнь. Я услышал их просьбы о помощи и постараюсь сделать все, что в моих силах, — сказал Дмитрий Альтман. — Мы не должны быть равнодушными к чужой беде, к зову близкого человека.

Помимо мам из Челябинска, гуманитарные наборы благотворительного фонда «Надежда» получили родители из 23 районов Челябинской области — в общей сложности сто семей.