В Южноуральске психа, который разбил ребенку голову ломом, освободили от уголовной ответственности

Житель Южноуральска, едва не убивший 11-летнего Рому Медведева, избежал уловного наказания. Суд признал его невменяемым и отправил на лечение в специализированный психиатрический стационар. Такой приговор шокировал ромину семью.

ПОНРАВИЛОСЬ В ПСИХУШКЕ

На суд 20-летнего нападавшего пришла поддержать вся семья: мать, бабушка, дядя с тетей и отец, сам недавно освободившийся из тюрьмы. До начала заседания парню позволили пообщаться с родней — с апреля он находится под стражей.

— Родственникам он хвалился, как ему хорошо в больнице. Летом его отвезли в Уфу, в психбольницу, чтобы проверить на вменяемость. Говорит, там кормят четыре раза в день, он спит на мягкой постели под теплым одеялом, читает книжки, — рассказывает мама пострадавшего мальчика Наталья Медведева.

По ее словам, перед слушанием к ней подошла бабушка подсудимого и заявила.

— Наташа, дети сами виноваты. Они спровоцировали моего внука.

История случилась 25 марта. Рома с другом Гасаном гуляли недалеко от дома. Прохожий ни с того, ни с сего привязался к ним, обматерил. Ребята сказали ему, чтоб валил. Парень ушел, а через пару минут догнал мальчишек с ломом в руках.

С переломом свода черепа Рому доставили на операцию в Челябинск. Врачи собирали череп буквально по частям. Чудом ребенка удалось спасти.

Восемь месяцев Рома не вылезал из больниц и вместе с мамой до сих пор продолжает бороться, чтобы вернуться к прежней жизни.

ХОТЕЛ УТВЕРДИТЬСЯ

Во время заседания подсудимый вел себя тихо и спокойно. Адвокат попросил, чтобы ему не задавали много вопросов, ссылаясь на болезнь.

— Когда его стали допрашивать, он встал и уверенно заявил: «Я умышленно причинил вред здоровью». Когда спросили, признает ли вину, сказал — нет, — говорит Наталья.

Мать подсудимого рассказала, сын объяснил ей свой поступок так — он хотел утвердиться перед детьми, чтобы они его не обижали.

Рома с мамой Натальей в больнице. Фото: Наталья Медведева.

— Этот псих часто ошивался у одной женщины, она живет неподалеку от нас. Ей 50 лет. Там неблагополучная семья. Это к ним он тогда пошел и взял лом, — говорит Наталья Медведева.

ПРИЗНАЛИ НЕВМЕНЯЕМЫМ

Наталье стало не по себе, когда она услышала решение суда.

— Подсудимого освободили от уголовной ответственности, так как он не осознавал последствия своих действий. К нему будут применены меры принудительного характера — лечение в специализированном психиатрическом стационаре, поскольку он признан опасным для окружающих, — объяснили в Южноуральском городском суде.

Медведевы не согласны с таким решением и намерены его обжаловать.

— Он может через полгода-год выйдет из психушки. К нему ребенок подойдет на улице, и он убьет его. Это опасный человек. Пожалели, что он больной, а как же мой ребенок?! Он тоже болен, он не не спит ночами от болей. Нам остается надеяться только на врачей и чудо.

Наталья будет подавать апелляцию. Сейчас она ищет толкового адвоката. Его услуги будут стоить денег, а у Медведевых на счету каждая копейка. Ей придется снова просить помощи у неравнодушных людей.

Наталья воспитывает одна двоих детей. С работы ей пришлось уволиться, чтобы ухаживать за Ромой. Семья живет на пенсию бабушки.

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