2018-11-14T13:00:35+03:00
Общество

«Это похоже на предательство!». Госдума потребовала разобраться в деле ополченца из Магнитогорска

Депутаты заподозрили челябинских силовиков и судью в публичном преследовании защитника ДНР
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Филипп Венедиктов родом из Кривого Рога. Перешел на сторону ополчения ДНР по идейным соображениям.Филипп Венедиктов родом из Кривого Рога. Перешел на сторону ополчения ДНР по идейным соображениям.
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На скандальную историю с защитником Донбасса Филиппом Венедиктовым, которому суд Магнитогорска запретил въезд в Россию на 30 лет, отреагировали в Москве. Депутат Госдумы РФ Евгений Примаков направил обращение на имя главы ФСБ Александра Бортникова.

Напомним, ранее магнитогорский суд отказал уроженцу Кривого Рога Филиппу Венедиктову в предоставлении временного убежища в России. Причина — решение УФСБ по Челябинской области о закрытии ему въезда в Россию на 30 лет. Силовики посчитали, что Венедиктов, желает получить временное убежище в России, чтобы уклониться от уголовного преследования на Украине.

Филипп рассказал на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM), что у себя на родине он считается международным преступником за то, что принимал участие в боях за Новороссию. В Магнитогорск Филипп приехал после тяжелого ранения к родственникам невесты и собирался здесь жить.

— Из СМИ я узнал, что управление ФСБ России по Челябинской области, возможно, препятствует получению разрешения на временное пребывание гражданину Украины Венедиктову, ссылаясь на информацию CБУ о его якобы причастности к террористической деятельности в ДНР в августе 2015 года на стороне народного ополчения, — заявил депутат Евгений Примаков.

Депутат требует проверить правомерно ли челябинскуие силовики используют указанную информацию иностранной спецслужбы и есть ли в распоряжении УФСБ сведения о «террористической деятельност»и Филиппа Венедиктова, закрепленные средствами объективного контроля.

Кроме этого Примаков настаивает на необходимости выяснить: нет ли в публичном преследовании Филиппа Венедиктова дискредитации внешней политики на украинском направлении?

КСТАТИ

На днях за Филиппа Венедиктова вступилась общественная организация «Гражданский патруль». Общественники направили обращение депутату Госдумы Сергею Шаргунову с просьбой оказать поддержку ополченцу.

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