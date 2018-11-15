Маленький чемпион 2018 в Челябинске: открывается регистрация на XII олимпиаду среди карапузов

«Комсомольская правда» открывает регистрацию на семейные соревнования «Маленький чемпион 2018 в Челябинске». Наша XII предновогодняя олимпиада пройдет 15 декабря в Легкоатлетическом манеже УралГУФК (ул.Энгельса, 22).

«Маленький чемпион» — это добрая традиция, полюбившаяся многим челябинцам. Знаете, почему спортсмены в памперсах и с сосками, а также их братья и сестры, папы и мамы, бабушки и дедушки полюбили этот забег?

Во-первых: у нас самые простые правила. Нужно проползти, пройти или пробежать небольшую дистанцию. Способ ее преодоления зависит от возможностей малыша, родители при этом должны поддерживать карапуза, но не помогать ему физически.

Во-вторых, каждый, абсолютно каждый участник стартов получит приз. Ведь, помимо наград для чемпионов, есть множество номинаций: за волю к победе, за лучший костюм и за самую сплоченную группу поддержки.

Как зарегистрироваться на забег «Маленький чемпион 2018 в Челябинске»

Покупайте ежедневную газету «Комсомольская правда» и ищите на страницах купон на регистрацию. Внимательно и, главное, разборчиво заполняйте купон. После чего заполненный купон необходимо сфотографировать и отправить снимок на электронную почту: polzunki2018@mail.ru.

Внимание: купоны с незаполненными строками к регистрации не принимаются!

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