Декоративная штукатурка: как наносить и в чем преимущества

Не так давно декоративная штукатурка стала отличной альтернативой обоям, и многие уже по достоинству оценили этот вариант декорирования стен. В то же время данный материал вызывает много вопросов. Можно ли декоративную штукатурку нанести самостоятельно? И сколько времени она прослужит? На вопросы читателей отвечает директор компании «Люкс-Декор» Семен Корякин.

Компания «Люкс-Декор» уже порядка десяти лет занимается декоративными покрытиями и отделкой помещений.

г. Челябинск, ул. Тимирязева, 24;

Тел.: (351) 238-39-40;

e-mail: ld-chel@mail.ru

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Хочу нанести декоративную штукатурку себе на стены. Квадратура квартиры приблизительно 50 м2. Сколько это будет стоить?

Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Нужно понимать какое покрытие вы хотите: гладкое или рельефное. От этого зависит степень подготовки стен. Гладкое покрытие — подготовка стен как под покраску, рельефное — как под обои. Также очень важный момент — температура в помещении. Она должна быть не ниже +5С.

В данном случае квадратуры квартиры не достаточно. Для подсчета количества материалов нужен периметр по стенам, высота по стенам, а также размеры дверных проемов и оконных рам, чтобы составить точную стоимость.

Диапазон стоимости декоративных покрытий — от 121 рубля до самых изысканных ваших фантазий. На стоимость декоративного покрытия влияет расход компонентов, входящих в состав определенного покрытия. И, собственно, от сложности покрытия зависит стоимость за работы.

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Чем декоративная штукатурка лучше простой краски или обоев?

Если вы не собираетесь делать ремонт каждые три-пять лет, каждый год подклеивать участки обоев, которые могли отойти от стены, и жить с затирами на краске от постоянных уборок, тогда мы предлагаем вам вариант с декоративной штукатуркой, который решает все эти проблемы.

Мы не будем рассказывать вам о сильной запыленности, которой подвержен наш регион. В результате вся эта пыль оседает на наших стенах. Об участках в квартире, подверженных максимальному износу: это прихожая, кухня, гостиная. О наших любимых детях, которые в процессе своего взросления творчески эксплуатируют наши стены. Ну и, конечн,о всеми любимые домашние животные, которые вечно что- то ищут в стенах. И, не найдя это в одном месте, ищут в другом.

Все эти вопросы являются насущными. И их решает декоративная штукатурка благодаря своей долговечности (до 10 лет), износостойкости, возможности влажной уборки и многому другому. И самое главное: декоративные покрытия ничем не проигрывают по своей зрелищности краске или обоям, а, учитывая их срок долговечности в денежном эквиваленте, станут лучшим решением на десятки лет.

В какой последовательности производятся работы?

Сначала проводятся все пыльные работы. Это подготовка стен, укладка полов, выведение потолочных конструкций. После этих работ можно приступать к нанесению декоративной штукатурки.

А какую гарантию вы даете?

Мы даем 10 лет гарантии. Но эта гарантия зависит от некоторых факторов.

Во-первых, работа по нанесению декоративной штукатурки осуществляется нашими декораторами, которые обучены работать нашими материалами и знают все технологические нюансы (например, время высыхания материала).

Во-вторых, мы принимаем стены на этапе сдачи их отделочной компании вам как заказчику. В данном случае очень многое зависит от квалификации сотрудников, занимающихся подготовкой стен. Какие материалы они использовали в процессе? Были ли выдержаны все технологические нормативы?

Да мы даем гарантию на наши материалы, но мы не несем ответственности за подготовку стен. Это очень важный момент.

Могу ли я обучиться на декоратора?

Если у вас есть желание овладеть навыками и тонкостями, присущимнашим специалистам, мы можем обучить вас на декоратора. Для этого у нас предусмотрены обучающие программы. Но стоит понимать, что работа декоратора — это очень ответственный и трудоемкий процесс, который сопровождается большими стрессами. А чего вы ожидали от ремонта? Это только в фильмах все быстро и просто.

Поэтому мы с большим удовольствием приглашаем вас к нам в офис, и выражаем готовность взять на себя все заботы о вашем ремонте.

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