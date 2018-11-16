В Челябинске завершился региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России»

12 ноября в Челябинске прошла церемония награждения регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Из 235 участников выбрали 8 победителей в каждой номинации и лучшего молодого предпринимателя региона.

Напомним, региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» стартовал в Челябинске 6 ноября. По итогам отборочного тура было определено 40 финалистов, которые и сразились за победу.

Открыл церемонию награждения заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. Он поприветствовал финалистов конкурса и пожелал им успешной реализации поставленных задач.

— В этом году конкурс прошел под патронатом губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского и обрел совершенно другие масштабы, мы получили 235 заявок, в прошлом году их было 90. Самый ценный приз — это наставничество известных предпринимателей Челябинской области, — прокомментировал Руслан Гаттаров. — За их плечами не только успех, о котором все знают, но и падения, кризисы, ошибки. После общения с ними молодые предприниматели посмотрят на бизнес совершенно другим взглядом.

Лучшим молодым предпринимателем Челябинской области стал владелец студии реставрации обуви «Гуталин» Александр Лунев. Именно он отправится защищать честь региона на федеральном этапе конкурса, который пройдет 22-23 ноября в Москве. Александр получает главный приз — поездку с бизнес-миссией в любую точку мира.

— Я безмерно счастлив, совершенно не ожидал, что смогу дойти до финала, а потом стать лучшим предпринимателем. Конкуренция была сильнейшая, у всех участников очень достойные проекты. Я просто очень люблю свое дело. Наверное, это и помогло мне выиграть. Но у меня ничего бы не получилось без команды и моей любимой жены, — поделился своими впечатлениями Александр Лунев.

Победители номинаций финального этапа получили ментора из «большого бизнеса» и обучение от АО «Деловая среда» в лучших российских компаниях (Яндекс, Mail, Сбербанк, Avito, MasterCard, BlackStar).

Имена победителей:

Левин Алексей (интернет-предпринимательство, проект: «Школа Ruvision и Студия Ruvision»), его наставником будет Олег Сиротин, председатель совета директоров ООО «Горнолыжный центр Солнечная долина» и ОАО «Золотой пляж».

Лунев Александр (номинация «Сфера услуг», проект: Студия реставрации обуви «Гуталин»), его наставником будет собственник БЦ «Гринплекс» Марк Болдов.

Горобец Анна (номинация «Франчайзинг», проект: Франчайзинговая сеть «Goddess»), ее наставником будет старший партнер АКГ «АВУАР» Алексей Овакимян.

Токарева Мария (номинация «Торговля», проект: Продажа напольных покрытий для коммерческих помещений «БАСТ»), ее наставником будет генеральный директор КРК «Мегаполис» Александр Одольский.

Гизатуллина Мария (номинация «Производство», проект: Производство одежды «Sense-shop»), ее наставником будет генеральный исполнительный директор НПО «Сады России» Воронков Дмитрий,

Бусыгин Сергей и Сатаров Денис (номинация «Сельское хозяйство», проект: ООО «Агро24»), их наставниками будет владелец ООО «БИОника» Салим Шарыпов,

Ивлиев Константин (номинация «Социальное предпринимательство», проект: Центр обучения и профилактики «Здоровый малыш»), его наставником будет генеральный директор ООО «Фабрика шнуров» Сергей Сиренко,

Линкевич Никита (номинация «Инновационное предпринимательство», проект: Разработка систем распознавания лиц «Viewteq»), его наставником будет генеральный директор Челябинского компрессорного завода Альберт Ялалетдинов.

Всего в финале конкурса приняли участие 40 молодых предпринимателей. Все они получили в подарок образовательный курс «120 секунд» от АО «Деловая среда».

«Молодой предприниматель России» — ежегодный всероссийский конкурс, цель которого — выявить и поощрить активных и одаренных людей, ведущих предпринимательскую деятельность. Участники смогут не только заявить о себе, но и существенно усилить слабые стороны своего бизнеса, наладить новые деловые контакты, партнерские отношения.

Напомним, что региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» реализовал МФЦ «Территория Бизнеса» при поддержке губернатора региона Бориса Дубровского и правительства Челябинской области.