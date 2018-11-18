«Ее заставили от меня отказаться»: девушка из Кургана ищет мать, которая бросила ее младенцем

В 20 лет Ольга Гурьева узнала, что папа с мамой не родные ей по крови. Что есть еще другая — биологическая мать, которая носила ее в животе, качала на руках, плакала над кроваткой, но… почему-то ушла. Вот уже три года эта мысль не дает девушке покоя.

— Однажды во время ссоры мама сгоряча выдала правду. Если честно, я восприняла ее относительно спокойно. Потому что и сама догадывалась. Все мое детство мы прожили в маленькой деревушке в Курганской области. Соседи часто называли меня детдомовской. Мама же успокаивала: «Никого не слушай, ты наша». Но я не виню ее в том, что скрывала. Думаю, в моей ситуации так было лучше. Характер у меня непростой. Видимо, сказываются гены.

Когда я узнала правду, стала упрекать родителей, что они брата любят больше, чем меня, так как я им не родная. А в детстве, наверное, вообще бы слушаться перестала, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская Правда» - Челябинск» Ольга.

Родители Ольги против того, чтобы она копалась в своем происхождении. Но недавно во время очередной ссоры мама девушки сказала: «Раз тебе так хочется, иди ищи родную мать!» И даже рассказала некоторые факты о ней.

ПРО КРОВНУЮ МАТЬ

— Она не хотела отказываться от меня. Сделать это заставила ее мать, то есть моя бабушка. Сказала: «Собираешься остаться в моем доме — без ребенка. А с ребенком иди, куда хочешь». А идти ей было некуда. Ей было 16 или 17 лет. Она приходила в дом малютки до моих 8 месяцев. Стояла у кроватки, качала меня на руках и плакала. Она даже несколько раз забирала меня домой. Это рассказали моим родителям работники дома малютки, — говорит Ольга. — У меня нет к ней злости. Ведь это было не ее решение. Хочу поговорить с ней. Мне кажется, я смогу ее понять. Но больше всего я хочу узнать, кто мой отец и почему он допустил такое.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РОЖДЕНИИ ОЛЬГИ

Ольга родилась в Кургане 2 июня 1995 года, фамилия у нее была Ефремова, а отчество — Игоревна. В новом свидетельстве о рождении эти данные изменены.

Родившая ее мать была несовершеннолетней. Про отца не известно ничего.

В Семейном кодексе РФ есть статья «Тайна усыновления», согласно которой никакое ведомство не имеет право предоставить Ольге информацию о ее биологических родителях. Точно также и им не расскажут о том, кто удочерил их кровного ребенка. Выходит, что эта тайна не даст людям встретиться, даже если они этого хотят.

Единственный вариант — если биологическая мать Ольги прочитает ее историю и узнает в ней себя. Связаться с Ольгой можно через нашу редакцию. Тел. корреспондента: 8-909-075-05-08 (Ирина).

НОВАЯ СЕМЬЯ

Родители Ольги удочерили ее, когда им было почти 30 лет. До этого они долгое время не могли зачать ребенка. А через три года, как в их доме появилась маленькая Оля, родили сына. Сейчас Ольга живет то с ними, то отдельно: в Екатеринбурге, в Москве, еще где-нибудь. Говорит, не может долго усидеть на одном месте. С мамой частенько ругается, но в этом винит свой характер. Ольга уже и сама стала мамой. Растит сыночка.

ТАЙНА УСЫНОВЛЕНИЯ: ЗА И ПРОТИВ

ЗА

«Не хочу выглядеть героем»

С челябинкой Анной (фамилию намеренно не указываем) мы списались на форуме приемных родителей. Она вместе с мужем растит восьмилетнего сына, которого взяли из дома ребенка грудничком.

— Я за тайну усыновления, потому что, во-первых, имею на это право. Это мой ребенок. Пусть это звучит эгоистично, но я не хочу делить своего сына с женщиной, которая его бросила. Я не могу назвать ее матерью. Она не была ею ни единого дня.

Во-вторых, я не хочу причинить боль своему ребенку. Пусть он никогда не узнает, что от него отказались.

В-третьих, не хочу, чтобы люди выискивали в моем сыне чужие черты внешности или характера, оправдывали его поведение генами алкоголиков. Да, иногда он ведет себя безобразно. И, наверное, было бы легче оправдаться: мол, мы взяли его из детдома. И мы с мужем выглядели бы, как герои, воспитывающие чужого трудного ребенка. А не как плохие родители, которые не объяснили, что драться нехорошо. Но это мой ребенок, со всеми недостатками, и я отвечаю за него на сто процентов.

ПРОТИВ

«Все тайное становится… неврозом»

Психологи традиционно выступают против тайны усыновления. Челябинский психолог Наталья Барашкова рассказала, почему:

— Как важно знать историю своего Государства, так важно знать и историю своего рода. Хорошую и плохую. Чтобы не повторить ошибок. Ведь на нас влияет не только воспитание, но и генетика.

Есть у психологов такая поговорка: все тайное становится неврозом. Все, что скрывается, создает негативную энергию. Родители, выбирающие тайну усыновления, хотят закопать скелет вместе со шкафом. Но если не скажут они, могут проболтаться другие. Случайно или специально. Сегодня вы дружите со своей любимой сестрой, а завтра — делите имущество. Никогда не знаешь, как жизнь сложится.

И если ребенок узнает это в возрасте, к примеру, 13 или 20 лет, да еще и не от родителей — это самое страшное. Он ощутит предательство. Не только биологических родителей, а в большей степени тех, что воспитали его. Получается, что вся жизнь была неправдой: от маминых поцелуев перед сном до наказаний. Это обнулит его жизнь.

Другое дело — когда эта информация была у ребенка всю жизнь, и он привык к ней. Он не знает, как могло быть по-другому. И он принимает и любит своих новых родителей.

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