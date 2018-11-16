В Челябинске выбрали лучшего начальника караула ФСИН

За звание лучших в финале ведомственного конкурса боролись 12 участников из разных регионов страны. Все они победители областного и регионального уровней.

Торжественное мероприятие началось с выноса знамени Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. Затем со сцены к участникам и гостям конкурса обратился начальник регионального пенитенциарного ведомства генерал-майор внутренней службы Виктор Брант поздравил офицеров с окончанием испытаний, отметил высокий уровень их подготовки и непоколебимую волю к победе:

«Смотр-конкурс на лучшего начальника караула по охране объектов Федеральной службы исполнения наказаний стал прекрасной возможностью познакомиться с передовым опытом других территориальных округов, сравнить нашу работу с другими, определить слабые и сильные места в части организации службы караулов по охране учреждений УИС Челябинской области. Выступления на данных соревнованиях — это лучший стимул держать себя в хорошей физической форме, которая может понадобиться в любой момент в вашей нелегкой службе».

После выступил главный судья конкурса начальник отдела организации службы охраны управления охраны и конвоирования ФСИН России полковник внутренней службы Артем Шубников. Представитель Центрального аппарата отметил важность события, высоко оценил организацию конкурса и поблагодарил руководство уголовно-исполнительной системы региона за его подготовку. По его мнению состязания прошли успешно и способствовали повышению профессионального мастерства.

Двухдневная программа состязаний была насыщенной: она включала в себя проверку теоретических знаний, а также практических умений и навыков участников.

В первый день площадкой для конкурса стал Центр профессиональной подготовки ГУ МВД по Челябинской области.

После официальной части открытия и проведения жеребьевки, участники приступили к испытаниям. Начались они со строевого смотра и сдачи зачетов по строевой подготовке.

Затем члены судейской комиссии проверили конкурсантов на знание материальной части стрелкового оружия, правил ведения стрельбы и мер безопасности при обращении с оружием. Только потом офицеры приступили к практической стрельбе из пистолета Макарова.

В завершении первого дня соревнований участники обменялись передовым опытом, каждый из них выступил с докладом, в котором рассказал об интересных изобретениях, имеющих практическую пользу в служебной деятельности.

Второй день конкурса, как и первый, начался в Центре профессиональной подготовки регионального ГУ МВД. Начальники караулов пробежали километровый кросс, продемонстрировали боевые приемы борьбы, выполнили подтягивание на перекладине.

Продолжились испытания на базе исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Челябинской области. Зачеты по специальной подготовке конкурсная комиссия принимала на специально оборудованном учебном городке.

По результатам состязаний призовые места распределились следующим образом: 1 место — начальник караула лечебно-профилактического учреждения «Краевая туберкулезная больница №17» ГУФСИН России по Пермскому краю капитан внутренней службы Денис Лунев; 2 место — начальник караула СИЗО-1 УФСИН России по Республике Карелия старший лейтенант внутренней службы Семен Ефремов; 3 место — начальник караула СИЗО-2 ГУФСИН России по Волгоградской области капитан внутренней службы Денис Пушкарев.

Победители и участники смотра-конкурса были награждены кубками, дипломами и ценными подарками.

Церемония закрытия завершилась памятным фотографированием.

Материал подготовелн пресс-службой ГУФСИН России по Челябинской области.