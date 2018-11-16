По Троицкому району колесит передвижной фельдшерский пункт

Установка губернатора Бориса Дубровского: все населенные пункты Челябинской области должны быть в зоне досягаемости медицинской помощи. Тут на выручку приходит мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Импровизированные кабинеты — врача и процедурный — располагаются в автобусе. И прием жителей отдаленных населенный пунктов медработник ведет в таком ФАПе на колесах.

В Троицком районе начал работу такой передвижной ФАП. Он выезжает по графику в поселки и деревни, где нет медицинских работников. Мобильный комплекс работает пять дней в неделю, объезжая за один день по два населенных пункта, сообщает пресс-служба областного минздрава.

В состав медицинской бригады входят фельдшер, акушерка, медицинская сестра, при необходимости к ним присоединяется специалист ультразвуковой диагностики.

— Передвижной ФАП мы оборудовали на базе списанного детского автобуса, который нам передали из администрации района, — рассказал главврач областной больницы Троицка Сергей Шор.

Напомним, в Челябинской области работают сразу несколько видов выездных медицинских бригад: пять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, приобретенных за счет средств областного бюджета, 21 выездная врачебная бригада различного профиля, 18 передвижных флюорографов и два маммографа, три выездные паллиативные бригады. До конца 2018 года в регион поступят еще три мобильных ФАПа, приобретенных за счет средств федерального бюджета.