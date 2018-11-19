Газоны парка Алое поле в Челябинске засеют травой

В апреле 2014 года, на публичных слушаниях в челябинском Доме архитекторов пообещали «устроить майдан», если на Алом поле начнут строить подземный ТРК.

Да-да, такие идеи витали в воздухе! Еще будучи мэром Челябинска, Михаил Юревич мечтал максимально использовать лакомый кусок земли, уведя под землю ТРК, а сверху устроив парк детских аттракционов.

На публичных слушаниях горожане потребовали отстать от тихого уголка, сохранив его неприкосновенность.

В марте 2018 года на рейтинговом голосовании жители Центрального района проголосовали за благоустройство нижней части парка. Ремонт разбили на два года, в нынешнем обустроив тропиночную сеть. Говорят, что плитку укладывали по протоптанным «народным» тропам. Но мы видим не тропинки, а широкие дороги и обрезанные лужайки. И это возмущает горожан.

Эти фото сделаны перед началом реконструкции.

В понедельник, 19 ноября, глава Центрального района Виктор Ереклинцев пошел с журналистами в парк, чтобы еще раз объяснить задумки ремонта.

1. ДЕРЕВЬЯ В АСФАЛЬТЕ

— Людей возмущают закатанные в асфальт деревья. Корни не получат нужного количества воздуха, воды, что растения погибнут.

— Мы предусмотрели приствольные круги диаметром два метра. Специалисты сказали, этого хватит. Спасать нужно липы вдоль проспекта Ленина: там лунки вокруг стволов в два раза меньше положенного.

На Алом поле вокруг деревьев на асфальт мы уложим резиновое покрытие и установим качели для самых маленьких. Этой точки парку очень не хватало. Без детей здесь скучно. Покрытие появится следующей весной. Качелями и горками дети смогут поьзоваться круглый год.

Вокруг деревьев на трех пятачках землю застелят резиновым покрытием и поставят там качельки и горки для малышейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2. ВЫРУБИЛИ ДУБКИ

— Во время ремонта вырубили несколько дубков и лип.

— Снесено три усыхающих дерева. Это точно. Может, подсадка новых и будет, но небольшая. Парк должен просматриваться. На Алом поле оптимальный баланс газонной части и деревьев. Мы высадим декоративный кустарник, устроим альпийские горки. Будет очень красиво.

Деревья больше высаживать не станут, но добавят кустарники.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3. ТРАВЫ НЕТ

— Много плитки, газонов нет.

— Газонов нет, потому что уже снег лежит. Люди сняли на фото промежуточный этап ремонта, когда действительно не очень все приглядно и выдают картинку как финальную. Это не так. На следующий год мы завезем хорошего плодородного грунта, посеем траву. На новых газонах можно будет и посидеть, и полежать. Алое поле останется местом для тихого отдыха. Появятся новые уличные светильники, парковые скамьи, урны.

Параллельно Свердловскому проспекту сделали тротуар. Раньше на этом месте была колея от грузовиков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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