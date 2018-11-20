Старушка из Челябинска обвинила судебных приставов в пропаже денег

76-летняя пенсионерка Татьяна К. из Челябинска который год живет впроголодь. Часть ее пенсии переводят судебным приставам — у женщины накопились большие долги: за коммуналку, за микрокредиты и два займа в банке. С последними, кажется, бабушка рассчиталась. Приставы сообщили, что исполнительные производства по искам банка закрыты.

— А на днях позвонили из банка и требуют 32 тысячи сверху, — рассказывает старушка. — Если не верну деньги за несколько дней, банк грозит взыскать через суд в три раза больше.

ПОЧЕМУ ПРИСТАВЫ НЕ ВИНОВАТЫ

Старушка в ужасе. Первое, что пришло ей на ум: это приставы крадут деньги. Если с пенсии гроши снимают, а до банка они не доходят, теряются по дороге, искать пропажу нужно в чьем-то кармане.

— Уже два года наши приставы не принимают наличность и не касаются денег лично. Возможность кражи исключена, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» главный специалист-эксперт УФССп по Челябинской области Ольга Шебанова. — В данном случае Пенсионный фонд переводит часть пенсии на депозит, а потом пристав, не снимая деньги, переводит их банку. Два исполнительных производства Татьяны в пользу этого банка на самом деле завершены. Сейчас мы взыскиваем с нее деньги за другие кредиты и коммуналку.

КАК ХИТРИТ БАНК

Прокомментировать ситуацию в пресс-службе банка нам отказались. Но мы нашли человека, который, скорее всего, знает правду. Это руководитель проекта «Стоп! Коллектор» в Челябинской области, известный правозащитник заемщиков Вячеслав Курилин.

— Обычно федеральные банки замораживают проценты, когда обращаются с иском в суд. Но иногда продолжают начислять проценты, как в этом случае. Человек думает, что уже рассчитался, раз дело у приставов уже закрыто, а долг тем временем растет, — рассказал Вячеслав. — Теперь банкиры грозятся взыскать с пенсионерки проценты, а на проценты накрутить сумасшедшие пени. И это законно.

НА ЗАМЕТКУ

Как сократить свой долг, не платя

Если вы оказались в такой ситуации, как героиня этого материала, эксперт советует:

1. Взять в банке полную расшифровку своего долга;

2. Оплатить все проценты (иначе они будут расти);

3. Не оплачивать пени (их заморозят, они уже не вырастут);

4. Дождаться, когда банкиры подадут на вас в суд, и потребовать пересмотра размера пени, ссылаясь на ст. 333 Гражданского кодекса РФ. Обычно суд уменьшает размер пенсии во много раз.

Если суд провел судебное заседание в упрощенном виде, без вас, и вынес решение в виде «судебного приказа», вы имеете право отменить судебный приказ (достаточно написать заявление в канцелярию суда). Потом суд обязан провести новое заседание, уже с вашим присутствием. Ждите уведомление по почте и готовьте ходатайство о снижении пени.

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