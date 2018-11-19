В Кургане собака ездит «зайцем» на маршрутке в поисках хозяина

Дворняга в ошейнике заходит в пассажирский «пазик» на остановке «Рынок». Пес забирается на свободное место или в уголок. Едет по кругу и выходит там же, где садился. И так несколько дней. О необычном пассажире в социальных сетях рассказали жители Кургана.

— Судя по всему, собака ищет хозяина. Пес ухоженный, в ошейнике. Кондуктор его не прогоняет, — пишут пассажиры маршрутки №26.

По словам очевидцев, на остановке «Поселок Керамзитный» дворняга оживилась и на несколько секунд выскочила из автобуса. Возможно, именно там она в последний раз видела своего хозяина.

История «собаки-зайца», как ее прозвали в соцсетях, до глубины души тронула курганцев. Многие искренне благодарили кондуктора, которая вопреки правилам сжалилась над бедолагой и не выгнала на холод.

А жительница Кургана Ольга Викторова решила разыскать пса. Она написала в соцсети, что готова приютить собаку у себя. Когда ей сообщили, что «потеряшку» заметили возле вокзала, Ольга рванула туда на такси. Бедняга сидел на асфальте возле кафе и дрожал от холода.

Сейчас собака временно живет у жительницы Кургана. Фото: Ольга ВИКТОРОВА.

«Песику, который катался несколько дней на маршрутках, я предоставила временное жилье. Он знает команды, приучен проситься на улицу, откликается на кличку Бим. Очень тоскует по хозяину. Может быть, собаку кто-то узнает?», пишет на своей страничке в социальной сети Ольга Викторова.

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