2018-11-19T12:05:32+03:00
Общество

Борис Дубровский: «Территории бизнеса» откроются в Магнитогорске и Златоусте

МФЦ для предпринимателей создан по поручению главы региона
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Губернатор и начинающие предприниматели встретились на площадке бизнес-МФЦ "Территория бизнеса". Фото: gubernator74.ruГубернатор и начинающие предприниматели встретились на площадке бизнес-МФЦ "Территория бизнеса". Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Борис Дубровский встретился с предпринимателями региона и обсудил меры поддержки малого бизнеса. Разговор состоялся на площадке МФЦ «Территория бизнеса».

Предприниматели отметили, что дополнительная поддержка требуется начинающим фермерам, ведь АПК играет важную роль в экономике региона. Губернатор поручил создать в рамках МФЦ единый информационно-консультационный центр для начинающих аграриев. Будут и выездные консультации в территории, где развивается агробизнес.

Еще одна тема — распространение опыта работы челябинского МФЦ для бизнеса на другие города области.

— Скоро откроем «Территории бизнеса» в Магнитогорске, Златоусте, — сказал Борис Дубровский.

Кстати, МФЦ «Территории бизнеса» создан по поручению губернатора Бориса Дубровского в 2017 году. Формат «единого окна» для предпринимателей хорошо показала себя на федеральном уровне и был рекомендован регионам.

За год работы челябинский МФЦ оказал более 25 тыс услуг предпринимателям, что в 10 раз больше показателей предыдущих лет. Оборот вырос на треть, до 1,3 трлн руб. Число субъектов малого предпринимательства увеличилось на 4,5 тыс, до 146,5 тыс. Скоро у «Территории Бизнеса» появится мобильное приложение.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пациенты с низкой социальной ответственностью
Наш колумнист о вреде, который наносят системе здравоохранения такие пациенты, как Надежда Гречкина, которая устроила скандал в поликлинике и довела врача до срыва: «хоть сдохни, рецепт не дам!» [а вы на чьей стороне?]
Экологи сообщили об отсутствии загрязнений воздуха рядом с Московским НПЗ
Председатель Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы рассказал об отсутствии превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе
Конкурс «Великие имена России» станет важным проектом для развития международного и внутреннего туризма
В Российском военно-историческом обществе объяснили, почему просили не включать в шорт-лист голосования по новым названиям 47 аэропортов имена современных политиков
Фонд соцстраха в Крыму: пострадавшим в Керченской трагедии не нужно собирать деньги на средства реабилитации, им поможет государство
Ведомство объявило, что пострадавшие будут обеспечены протезами, ортопедическими и другими изделиями в кратчайшие сроки и в полном объеме
Новости 24
Челябинский «Трактор» начинает трехматчевую домашнюю серию встречей с «Ак Барсом»
Куратор саммитов ШОС и БРИКС Виталий Мутко посетит Челябинск
Жительница Челябинской области погибла в аварии с квадроциклом
Жительница Челябинской области требует полмиллиона за то, что ее дочь укусил осел в контактном зоопарке
Аппаратное совещание в мэрии Челябинска прошло без Евгения Тефтелева
В Челябинске исчезнет грохочущее уличное радио
В Челябинске утонул рыбак, вышедший на неокрепший лед озера Смолино
В Челябинской области на таксиста возбудили дело за то, что он прикарманил телефон клиента
В Челябинске 15-летнего школьника нашли мертвым в подъезде на Теплотехе
В Челябинской области пьяный водитель протаранил забор на стоянке и повредил несколько автомобилей
Житель Челябинска устроил смертельное ДТП на каршеринговом автомобиле
В Челябинской области маршрутка опрокинулась после столкновения с иномаркой
Террористка, подорвавшая себя на КПП в Грозном, жила в Челябинской области