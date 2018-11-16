Борис Дубровский: «Территории бизнеса» откроются в Магнитогорске и Златоусте

Губернатор Борис Дубровский встретился с предпринимателями региона и обсудил меры поддержки малого бизнеса. Разговор состоялся на площадке МФЦ «Территория бизнеса».

Предприниматели отметили, что дополнительная поддержка требуется начинающим фермерам, ведь АПК играет важную роль в экономике региона. Губернатор поручил создать в рамках МФЦ единый информационно-консультационный центр для начинающих аграриев. Будут и выездные консультации в территории, где развивается агробизнес.

Еще одна тема — распространение опыта работы челябинского МФЦ для бизнеса на другие города области.

— Скоро откроем «Территории бизнеса» в Магнитогорске, Златоусте, — сказал Борис Дубровский.

Кстати, МФЦ «Территории бизнеса» создан по поручению губернатора Бориса Дубровского в 2017 году. Формат «единого окна» для предпринимателей хорошо показала себя на федеральном уровне и был рекомендован регионам.

За год работы челябинский МФЦ оказал более 25 тыс услуг предпринимателям, что в 10 раз больше показателей предыдущих лет. Оборот вырос на треть, до 1,3 трлн руб. Число субъектов малого предпринимательства увеличилось на 4,5 тыс, до 146,5 тыс. Скоро у «Территории Бизнеса» появится мобильное приложение.