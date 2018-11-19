Развитию малого и среднего бизнеса на Южном Урале помогут осужденные

Предприниматели Челябинской области могут развивать свой бизнес совместно с производственными учреждениями уголовно-исполнительной системы. Такое соглашение подписали президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Федор Дегтярев и начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области Виктор Брант.

— Сегодня производственные площадки ГУФСИН есть в каждой колонии, но не все они загружены на полную мощность. В нашем сотрудничестве есть обоюдная заинтересованность: во-первых, мы предоставим бизнесу более выгодные условия для ведения производственной деятельности, во-вторых — обеспечим осужденных работой, — комментирует президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев.

Предпринимателей будут информировать о возможностях и особенностях организации производств на территориях учреждений уголовно-исполнительной системы Челябинской области, а также обеспечивать защиту прав обеих сторон.

У ЮУТПП и ГУФСН по Челябинской области уже наработан большой опыт взаимодействия.

— Мы сотрудничаем более 15 лет. За это время совместно с ЮУТПП провели две масштабные конференции с участием представителей малого и среднего бизнеса, которым презентовали возможности размещения производства на нашей базе. В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы на постоянной основе работает более 100 представителей бизнеса, объемы производства составляют до 300 млн руб. в год, — добавляет заместитель начальника Управления ГУФСИН по Челябинской области Денис Анисимов.- Организовано крупное литейное производство с модельными участками и лабораториями, трубопрокатное, швейное производство, действуют участки и цеха по изготовлению продукции деревообработки и много-много сопутствующих производств, например, по изготовлению столешниц из искусственного камня, электротехнической продукции, проводов, кабеля.

Как утверждают эксперты, подписание такого соглашения даст мощный толчок развитию малого и среднего бизнеса в Челябинской области.