Строительная компания «Сфера»: Надежный партнер для тех, кто ценит качество и пунктуальность
На строительном рынке команда «Сферы» работает уже много лет. Специалисты искали себя в разных строительных направлениях.
Сейчас строительная компания «Сфера» предлагает полный пакет услуг по возведению промышленных и гражданских объектов, от малых архитектурных форм до крупных производственных объектов.
— Если есть необходимость в производственном цехе, теплом складе, мы готовы воплотить все идеи и организовать строительство — говорит один из учредителей строительной компании «Сфера» Марина Геннадьевна Махмутова.
От проекта до объекта
Металлоконструкции занимают лидирующие позиции в сфере строительства. Они крепки и надежны, с их помощью можно возвести новое здание быстро, без лишних материальных затрат и в любое время года. Главное — доверить дело квалифицированным профессионалам.
Строительная компания «Сфера» имеет необходимый штат специалистов, которые воплотят вашу идею в проект, получат необходимые разрешения, произведут металлоконструкции, выполнят монтаж и при необходимости организуют отделочные работы. На всех этапах строительства у нас ко всем нашим заказчикам индивидуальный подход, производим поэтапный многоуровневый контроль качества выполнения работ. Говоря, коротко, компания «Сфера» возьмет на себя полную ответственность за подготовку и ведение строительства.
Понимание до малейших нюансов
Строительная компания «Сфера» — это квалифицированные специалисты различного профиля и исключительно добросовестные поставщики. Это предприятия и складские комплексы, сданные в эксплуатацию. Это тысячи кв. м реализованных объектов.
Среди крупных заказчиков «Сферы» можно назвать такие известные предприятия и компании, как ЧТЗ, «Станкомаш», завод «Триумф», производственную компанию «Маг-Промсервис», крупнейшего производителя мебели на Урале фабрику «Майя», а также фабрику матрасов «Мегасон», и много других компаний, которым был необходим производственный цех или склад.
— Несмотря на конкуренцию на строительном рынке, мы нашли свою нишу, своего потребителя. Наши главные преимущества — это конкурентные цены на рынке строительных услуг, качество, ответственность, порядочность. Мы выстраиваем содержательный диалог и не ленимся обсуждать даже незначительные нюансы, — говорит Марина Геннадьевна Махмутова.
Строительная компания «Сфера» гарантирует:
— своевременное и качественное выполнение работ согласно установленному графику;
— ведение всей необходимой исполнительной документации по объекту;
— обеспечение объекта необходимым количеством специалистов, которые будут следить за ходом проведения работ;
— а также конкурентоспособные цены на рынке строительных услуг.
ЖЕЛЕЗНОЕ ДЕЛО, ЖЕЛЕЗНЫЙ СЕРВИС, НО ГИБКИЙ ПОДХОД!
Компания «Сфера» приглашает к взаимовыгодному плодотворному сотрудничеству.
Расчет объекта можно заказать прямо на сайте sk-sfera74.ru.
КОНТАКТЫ
Строительная компания «СФЕРА»
Челябинск, Комсомольский пр., дом 90, офис 403/
Отдел продаж: +7 (351) 223-19-55.
Бухгалтерия: +7 (351) 223-19-24.
Электронная почта для заявок: zakaz-sksfera74@mail.ru
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