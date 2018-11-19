Строительная компания «Сфера»: Надежный партнер для тех, кто ценит качество и пунктуальность

На строительном рынке команда «Сферы» работает уже много лет. Специалисты искали себя в разных строительных направлениях.

Сейчас строительная компания «Сфера» предлагает полный пакет услуг по возведению промышленных и гражданских объектов, от малых архитектурных форм до крупных производственных объектов.

— Если есть необходимость в производственном цехе, теплом складе, мы готовы воплотить все идеи и организовать строительство — говорит один из учредителей строительной компании «Сфера» Марина Геннадьевна Махмутова.

От проекта до объекта

Металлоконструкции занимают лидирующие позиции в сфере строительства. Они крепки и надежны, с их помощью можно возвести новое здание быстро, без лишних материальных затрат и в любое время года. Главное — доверить дело квалифицированным профессионалам.

Строительная компания «Сфера» имеет необходимый штат специалистов, которые воплотят вашу идею в проект, получат необходимые разрешения, произведут металлоконструкции, выполнят монтаж и при необходимости организуют отделочные работы. На всех этапах строительства у нас ко всем нашим заказчикам индивидуальный подход, производим поэтапный многоуровневый контроль качества выполнения работ. Говоря, коротко, компания «Сфера» возьмет на себя полную ответственность за подготовку и ведение строительства.

Понимание до малейших нюансов

Строительная компания «Сфера» — это квалифицированные специалисты различного профиля и исключительно добросовестные поставщики. Это предприятия и складские комплексы, сданные в эксплуатацию. Это тысячи кв. м реализованных объектов.

Среди крупных заказчиков «Сферы» можно назвать такие известные предприятия и компании, как ЧТЗ, «Станкомаш», завод «Триумф», производственную компанию «Маг-Промсервис», крупнейшего производителя мебели на Урале фабрику «Майя», а также фабрику матрасов «Мегасон», и много других компаний, которым был необходим производственный цех или склад.

— Несмотря на конкуренцию на строительном рынке, мы нашли свою нишу, своего потребителя. Наши главные преимущества — это конкурентные цены на рынке строительных услуг, качество, ответственность, порядочность. Мы выстраиваем содержательный диалог и не ленимся обсуждать даже незначительные нюансы, — говорит Марина Геннадьевна Махмутова.

Строительная компания «Сфера» гарантирует:

— своевременное и качественное выполнение работ согласно установленному графику;

— ведение всей необходимой исполнительной документации по объекту;

— обеспечение объекта необходимым количеством специалистов, которые будут следить за ходом проведения работ;

— а также конкурентоспособные цены на рынке строительных услуг.

ЖЕЛЕЗНОЕ ДЕЛО, ЖЕЛЕЗНЫЙ СЕРВИС, НО ГИБКИЙ ПОДХОД!

Компания «Сфера» приглашает к взаимовыгодному плодотворному сотрудничеству.

Расчет объекта можно заказать прямо на сайте sk-sfera74.ru.

КОНТАКТЫ

Строительная компания «СФЕРА»

Челябинск, Комсомольский пр., дом 90, офис 403/

Отдел продаж: +7 (351) 223-19-55.

Бухгалтерия: +7 (351) 223-19-24.

Электронная почта для заявок: zakaz-sksfera74@mail.ru

www.sk-sfera74.ru

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