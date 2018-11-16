Инвестиции в здоровье Челябинской области

Челябинская городская больница № 8 - крупнейшее лечебное учреждение миллионного города. Больничный комплекс на ул. Горького начал строиться в 1936 году и сегодня амбулаторно-поликлиническая служба обслуживает 106 тысяч челябинцев. Больница является клинической базой для ведущих кафедр Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Капитального ремонта в ГКБ № 8 или не было вообще, или был он так давно, что следы его «съело время». По решению губернатора Бориса Дубровского из областного бюджеты выделили более 16 млн рублей. Отремонтировано и оснащено здание поликлиники, модернизировано отделение гемодиализа, капитально реконструирован оперблок торакального отделения.

Установка губернатора Дубровского: сделать высокотехнологичную медицинскую помощь максимально доступной жителям всех точек Челябинской области.

ЦИФРА

За четыре года на развитие здравоохранения из областного бюджета по распоряжению губернатора направили 140,5 млрд рублей. Это пятая часть бюджета региона.

Глава региона побывал в отремонтированных помещениях ГКБ № 8, побеседовал с врачами и пациентами.

ПОЛИКЛИНИКА: БОЛЬШЕ СВЕТА

За 80 лет история медгородка обросла городскими легендами. К примеру, есть байка о том, что здание поликлиники строилось… пленными немцами и враги выстроили здание в виде свастики. Корпус якобы пришлось перестраивать. Все это, конечно, ерунда: поликлиника построена в 1936 году. «Восьмерку» народ любит. Для челябинцев горбольница - синоним высокого врачебного искусства и воплощение знака качества. В день поликлинику посещают три тысячи пациентов.

Капитального ремонта не было никогда, и физический износ здания составлял 63%. По распоряжению Бориса Дубровского в прошлом и нынешнем годах из областного бюджета на капремонт здания поликлиники выделено 14,8 млн руб. 5,7 млн руб. направил бюджет Челябинска.

- Сейчас полностью отремонтированы кабинеты и коридоры на трех этажах здания, заменены инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки. Закуплено новое оборудование для лаборатории, новый УЗИ-аппарат экспертного класса, - рассказала заместитель главного врача по поликлиникеГКБ № 8 Наталья Осташкина.

В поликлинике ГКБ № 8 установлен УЗИ-аппарат экспертного класса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

ДАРЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЫШАТЬ

Пациент Виктор Никитьевич Минич говорит еще с трудом, но чувствует себя хорошо. За три часа до разговора с журналистами он перенес серьезную операцию по откачиванию жидкости из легких. Это не первая его процедура в торакальном отделении челябинской городской больницы № 8.

- И раньше, и сейчас все прошло удачно. Хорошие ребята здесь работают, внимательные, цепкие. Знают все и на все вопросы отвечают, - рассказывает Минич. - А операционная - любо-дорого: и врачам удобно, и пациенту комфортно. Времени прошло мало, а я уже на ногах.

- Несколько лет назад я находился на искусственной вентиляции легких. В трахее установили трубку. Я выздоровел, но последствием интубирования стал рубец в трахее. И вместо положенных 20 мм в диаметре она сузилась до 5 мм. Врачи диагностировали стеноз. Спасла бы только операция. Ни дышать, ни разговаривать я не мог. А сейчас задышал. Огромная благодарность врачам, меня спасшим, - говорит магнитогорец Сергей Рыжевол.

Торакальное отделение горбольницы № 8 входит в общероссийский ТОП-5. В год врачи отделения проводят более 1,5 тысячи хирургических вмешательств. Успешно справляются с тяжелейшими случаями. Например, колото-резаными ранениями грудной клетки.

Более трети операций здесь делают щадящим, малоинвазивным, методом. Врачи постоянно совершенствуют квалификацию. Заведующий отделением Василий Фастаковский, к примеру, обучался в Китае. Постигал технологию однопортовых эндоскопических операций. Это когда инструмент в тело пациента вводится не через четыре привычных малых отверстия, а через одно. Заживление, в таком случае идет намного быстрее.

По решению губернатора Бориса Дубровского на капитальный ремонт и переоснащение операционного блока торакального отделения ГКБ № 8 из областного бюджета было выделено 15,7 млн руб.

- Не о ремонте операционных нужно говорить, а о капитальном строительстве. Сделана полная перепланировка оперблока. Приобретена техника экспертного класса, которая отвечает не только современным российским, но и зарубежным стандартам, - говорит заведующий отделением кандидат медицинских наук торакальный хирург, онколог высшей категории Василий Фастаковский.

ЧТО ТАКОЕ «СЕРДЦЕ» ОТДЕЛЕНИЯ

Когда почки отказывают, функция очищения крови проводится на специальном аппарате гемодиализа. Процедура назначается пожизненно, со строго определенным интервалом. При четком соблюдении графика больные с почечной недостаточностью живут по нескольку десятков лет. И стены отделения гемодиализа становятся для них вторым домом.

Первое в Челябинской области отделение гемодиализа открылось в ГКБ № 8 в 1965 году. Амбулаторно здесь проводится заместительная почечная терапия шесть дней в неделю, в три смены. В год - 26 тысяч процедур.

По стоянию на 1 апреля нынешнего года из 36 аппаратов искусственной почки больше половины были изношены полностью.

По решению губернатора Дубровского в рамках государственно-частного партнерства отделение гемодиализа модернизировано (92 млн руб. направил Фонд обязательного медицинского страхования). 31 аппарат гемодиализа поставлен инвестором по договору аренды. Сердце отделения - завод водоподготовки для приготовления растворов для процедуры перенесен в отремонтированный цокольный этаж и в автоматическом режиме, без участия человека, подается в залы гемодиализа.

Челябинец Павел Зонов на гемодиализе уже 13 лет. В отделение приезжает трижды в неделю:

- Сейчас находиться на процедуре гораздо приятнее. Аппарат искусственной почки работает бесшумно, мебель комфортная. На новом кресле лежу четыре часа удобно.

- Перемены у нас кардинальные. Огромные слова благодарности я адресую и от пациентов, и от врачей в адрес правительства Челябинской области и губернатора. Это кардинальные перемены, - говорит главный врач МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 Агата Ткачева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

- То, что помощь в городской клинической больнице № 8 оказывают на высоком уровне, подтверждает слова благодарности, которые я сегодня неоднократно слышал от людей в адрес врачей. Что касается оснащения - это одна из задач, которую мы будем решать совместно с федеральным центром, в том числе в рамках новых «майских указов» Президента России. Все программы согласованы, средства начинают направляться. Главный и самый ожидаемый нами эффект от вложенных инвестиций - увеличение продолжительности жизни южноуральцев.