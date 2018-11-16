Челябинская область: расширить пространство свободы

Руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» ветврач Карен Даллакян - страшно занятой человек. В день открытия Южно-Уральского гражданского форума в операционной его зооприюта медосмотра ждали три лебедя. К пернатым пациентам Карен очень спешил, но не побывать на большом событии не мог.

- Мы посетили мастер-классы по оформлению документов на президентские гранты. Организация наша - общественная, некоммерческая, социальная. Забота о животных, искалеченных, беспомощных, - это ответственность человека. Потому важна просветительская миссия. В программе третьего форума обязательно должна быть секция по зоозащите. У нас большой опыт, мы рады им поделиться.

Южно-Уральский гражданский форум проводится в Челябинске во второй раз. Организаторами большого мероприятия выступили правительство и Общественная палата Челябинской области.

С инициативой создания площадки для взаимодействия институтов гражданского общества, власти и бизнеса выступил губернатор Борис Дубровский.

ОТКРЫТЫ ДРУГ ДРУГУ

Глава региона открыл собрание. В приветственном слове он подчеркнул, что в Челябинской области накоплен богатый опыт работы с некоммерческим сектором. И регион по праву им гордится. На федеральном уровне, к примеру, признана высокая степень развития институтов общественной экспертизы и общественного контроля в Челябинской области.

Общественными организациями Южного Урала созданы три тысячи рабочих мест.Фото: Андрей СОКОЛОВ

Южно-Уральский гражданский форум - это место встречи единомышленников, гражданских активистов не только из Челябинской области, но и из других регионов.

- И это огромный плюс большого собрания, - говорит председатель челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова. - Мы уже набросали с коллегами план совместной работы.

ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ

В регионе 4 тысячи общественных организаций объединяют более 700 тысяч активистов. Они занимаются благотворительностью, оказывают социальные услуги, обучают, работают с детьми, ветеранами, инвалидами. Более того, становятся значимой частью экономики региона. За три года ими создано более 3 тысяч рабочих мест.

Южноуральские НКО успешно выигрывают гранты на проекты. Так, по итогам второго конкурса 2018 г. на выделение грантов Президента РФ для развития гражданского общества в регионе 37 НКО получат 59 млн руб. Всего же в нынешнем году регион получил грантов на 100 млн рублей.

Поддерживают общественные организации и областные власти. По госпрограмм минсоцотношений в нынешнем году получили поддержку 47 проектов на 15 млн руб. В 2019 году объем выделяемых средств сохранится.

МФЦ ДЛЯ НКО

Губернатор Борис Дубровский предложил создать комплексный центр для НКО по типу МФЦ «Территории бизнеса» для предпринимателей. В новый центр общественники смогут обращаться за консультациями и поддержкой.

- Изучим опыт территорий, где такая идея уже реализована, и сделаем лучше всех. Такую задачу я перед собой ставлю, - подчеркнул губернатор.