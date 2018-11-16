Челябинск избавляется от старых свалок

Глава Советского района Владислав Макаров еле сдерживает гнев:

- Что же вы делаете, горожане? Сваливаете мусор в кучи там же, где сами живете? Неужели совсем не болит душа о родном городе?

Советский район - уникальный по планировке: в нем 15 поселков. И укромных уголков, где можно ссыпать хлам, предостаточно. В каждую подворотню сторожа не поставить. Потому власти района тракторами и самосвалами ликвидируют то, что часто «быльем поросло» в буквальном смысле. То есть заросло сорняками. Последние полтора месяца по нескольку тысяч кубометров строительного, крупного бытового мусора вывезено с территории Старосмолинского карьера, с площадок промзон Советского района. Собран мусор, накопившийся вдоль обочин дорог, ведущих в поселок АМЗ и поселок Новосинеглазово.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРЕНИЯ

- Разобравшись с временными трудностями вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, мы приступили к ликвидации несанкционированных свалок, накопленных не за месяцы - за годы. Проблема действительно масштабная, потому решать ее нужно оперативно. И работать так, чтобы не допускать повторений этой ситуации. В центральной части района свалок уже нет, все вычищено. Огромную помощь финансами и техникой нам оказывают городские власти. Помогают депутаты, предприятия района. Не стоят в стороне жители - местные активисты, - говорит Макаров.

Есть ли жалобы на сбой графиков работы мусоровозов регионального оператора по работе с ТКО?

- Если и есть шероховатости, то они локальные. Машины встали на постоянные маршруты, все отходы вывозятся на полигон в Полетаево, - говорит глава Советского района.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА - ПОВСЮДУ

Кстати, постоянная работа по ликвидации несанкционированных свалок идет во всех районах Челябинска. Например, жители Тракторозаводского района написали благодарность главе местной администрации:

- Выражаем благодарность от жителей микрорайона за оперативную работу по устранению проблем по вывозу бытового мусора. Действительно, ситуация была неприятная, когда выходишь из дома, а на контейнерной площадке нет контейнеров и на ней лежит гора мусора. Конечно, благодаря личному участию городских властей, главы Тракторозаводского района Галины Гавриловой в кратчайшие сроки проблема была снята. Спасибо за своевременный контроль и локализацию «мусорного коллапса» в районе.

Тем временем

На рекультивацию челябинской городской свалки выделят 3 миллиарда рублей

На аппартном совещании в администрации сообщили, что в 2019 - 2921 гг. на работы по рекультивации Челябинской городской свалки федеральный бюджет выделил 3 млрд руб.

- Наша обязанность - подготовить свалку к работе. Мы полностью закрыли въезд мусоровозам, - пояснили в мэрии.